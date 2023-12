Čović o hapšenju Debevca i Osmice: To nije za komentirati, to je za plakati

U Mostaru je danas u Domu HDZ-a BiH održana sjednica Predsjedništva i Glavnog vijeća HNS-a BiH. Razgovarano je o aktuelnim aktivnostima izvršne i zakonodavne vlasti u BiH, ali i o EU fondovima, regionalnom razvoju i prekograničnoj saradnji.

Dragan Čović, lider HDZ-a BiH i predsjednik HNS-a nakon sjednice novinarima je rekao kako je moguće da će danas biti održan sastanak sa strankama trojke u Sarajevu. Upitan za komentar u vezi s jučerašnjim istupom visokog predstavnika u BiH, koji se odnosi na Izborni zakon, Čović je kazao da je apsolutno protiv toga da visoki predstavnik nameće bilo kakva rješenja.

- Ako imamo vlast i ako kažemo da funkcioniramo na svim razinama, zašto bi onda bilo ko u ime nas donosio bilo koje zakone i zakonska rješenja, što znači da je taj posao na nama. Slično sam govorio i kad je u pitanju evropski put, otvaranje procesa pregovora, to što nam je ostalo, jedan od zakona je i Izborni zakon u cjelini. I, evo, potičemo kolege da sjednemo i rekao bih da se ne raziđemo dok na dnevni red ne dođu sva od tih pitanja, pa i ta, odnosno kredibilnost i integritet izbornog procesa. A, jedno od mojih pitanja je - pa kud ima više ugrožavanja integriteta procesa ako vam se neko lažno predstavlja u institucijama? Govorim o članu Predsjedništva BiH, neko kaže da je hrvatski član Predsjedništva, ide po svijetu a nije dobio ni jedan posto glasova Hrvata. Kakav je to integritet Izbornog procesa? Naravno da smo protiv toga da bilo ko zloupotrebljava svoj glas na bilo koji način, tako da do kraja treba biti transparentnost, ali je to posao nas - rekao je Čović.

Novinari su Čovića pitali i za komentar u vezi s hapšenjem predsjednika Suda BiH i bivšeg direktora Obavještajno-sigurnosne agencije.

- Što se tiče lišavanja slobode, rekao bih da to nije nešto za komentirati. To je za plakati. Nije prvi put da mi vrh pravosudne vlasti, znači predsjednika suda i do jučer prvog čovjeka obavještajne zajednice u BiH privedete. I koju poruku šaljemo svima nama, u kojoj državi živimo. Sto puta sam vam kazao da BiH nije pravna država. I nema niko mogućnost da bude iznad te države, ali se to toleriralo - rekao je Čović.

Dodao je da je ovo i pitanje svim predstavnicima međunarodne zajednice koji su se slikali s tim ljudima zadnjih godinu ili dvije i davali im podršku u njihovom radu.

- Ali, niko nije iznad zakona, od mene pa nadalje, svak ima da odgovara ga ono što je uradio kršeći zakon. Neka se sve istrži oko toga, šta, kako, da li je neko sakrivao telefone, pa nastradao i odvjetnik uz to, to neka rade naše institucije. Međutim, treba nas zabrinuti krajnje da je to moguće. Pa, je li ijedan naš glavni tužitelj završio mandat u zadnjih 20 godina? Apsolutno nas to treba zabrinuti. Ta institucija pokreće jedan dio procesa, nastavlja druga itd, tako da, ovo je briga za sve nas, za svakog žitelja, pogotovo, nas koji umišljamo da vodimo neku politiku u BiH, a paralelno se dešava ovo. Znači, idemo se okrenuti pravnoj državi, ako želimo standard Evrope, onda krenimo od toga. Pa, krenimo onda od Izbornog zakona, tamo ne može zalutati neko i varati. Ako varate, onda varate svugdje - kazao je, između ostalog, Čović.