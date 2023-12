Nikšić u Mostaru: Narod i država koji ne drže do svoje historije, ne mogu polagati previše nade u svoju budućnost

Predstavnici Jedinstvene organizacije boraca (JOB) Mostara danas su ugostili federalnog premijera, Nermina Nikšića. Nakon posjete mostarskim Šehitlucima, gdje je položeno cvijeće i odata počast šehidima i poginulim borcima Armije R BiH održan je sastanak na kojem je ključna tema bila projekt obnove objekta Doma Armije, bivše JNA.



- Zadovoljstvo mi je bilo da budem danas ovdje, jer, ovaj sastanak je nekoliko puta pripreman i odgađan, a ono što sam imao priliku da vidim i da čujem jeste nešto što do sada nisam znao, a to je činjenica da Mostar, pa rekao bih i Četvrti korpus, kaska za ostalim korpusima i jedinicama Armije R BiH. Imao sam priliku da širom Federacije BiH obilazim druge koji su, nekako, mnogo više uradili na promociji i na sjećanju svega onoga što se odnosi na njihove jedinice. Zbog toga nemam nikakvu dilemu treba li dati podršku mojim saborcima i Četvrtom korpusu da pokažu i dokažu svoju ulogu u odbrani BiH - rekao je Nikšić.

Dodao je kako je važno naglasiti kako to nije upereno ni protiv koga.

- Ovo je davanje odgovarajućeg mjesta onim ljudima koji su učestvovali u odbrani BiH - kazao je on.

Neupitna podrška

Također, rekao je da je neupitna podrška i obnovi Partizanskog spomen-groblja u Mostaru, o čemu je, također, bilo riječi na sastanku.

- Jednostavno, ljudi, država, narod koji ne drži do svoje historije, ne može polagati previše nade u svoju budućnost. Siguran sam, kao što su nas učili o pravednoj partizanskoj borbi, da će doći vrijeme kada će se nova pokoljenja učiti o pravednoj borbi koju smo mi imali za državu BiH. Da bi to očekivali, onda moramo pokazati da nam je stalo i do onoga što je bilo u periodu od 1941. do 1945. godine - naveo je Nikšić.

Esad Kosić, predsjednik JOB-a Mostar, rekao je da premijer, kao bivši pripadnik Četvrtog korpusa A RBiH, sasvim sigurno razumije probleme s kojima se suočavaju.

- Među brojnim temama i problemima o kojima smo razgovarali, ključni je obnova Doma Armije, koji želimo renovirati i napraviti reprezentativan objekat koji će predstavljati našu borbu. Premijer je obećao podršku i saradnju, a mi se nadamo da ćemo ga do finalizacije dovesti u njegovom mandatu - naveo je Kosić. Rekao je i da su razgovarali o centralnom spomen-obilježju.

- Mi smo jedini korpus bez monografije i spomen-obilježja. Uz pomoć Vlade, nadam se, da ćemo i to uspjeti, a razgovarali smo i o rješavanju statusnih pitanja boraca. Postigli smo dogovore i sporazume, kako bismo primanja podigli na viši nivo. Njihovi podzakonski akti se u ovom gradu moraju ispoštovati - dodao je Kosić.

Urađen plan

Safet Oručević, predsjednik Skupštine JOB-a Grada Mostara naglasio je da su uradili plan i pokrenuli aktivnosti u izradi nove platforme u radu ove organizacije.

- Početak rada ove nove strukture JOB-a i novih projekata je i poziv federalnom premijeru i našem prijatelju i saborcu, Nerminu Nikšiću. Mislimo da ćemo napraviti nekoliko značajnih, kapitalnih projekata koji već decenijama nedostaju ovom gradu - rekao je Oručević.