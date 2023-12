Evo šta je Šmit odgovorio na pitanje da li će se pojaviti Dodiku kao svjedok

Ne postoji nikakav čudesni lijek, ali mora se pružiti podrška Tužilaštvu BiH, potrebna nam je administracija u BiH koja se može uspostaviti i uz vanjsku pomoć. NATO će pratiti razvoj situacije, ja se s njima povremeno čujem i razgovaramo i preko EUFOR-a, poručio je u Pressingu N1 televizije visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt).

Nakon toga se osvrnuo i na izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a.

- Pogledajte reakcije kakve su u BiH. SNSD kaže to kod nas ne može. HDZ kaže mi to nećemo pratiti. Meni su potrebni i Srbi i Hrvati, promjene se neće riješiti serijom presuda. One se moraju provesti. Ako se ljudi kriju iza presuda, onda se neće ništa desiti. Zato kažem: Haj'mo razgovarati o poboljšanjima koja su potrebna. Ako neko misli da presudama može pomjeriti neke stvari, onda mislim da se vara - rekao je.

Mišljenja je da se sve stvari mogu postići ukoliko postoji politička volja.

- Glavni tužilac je rekao neke bitne stvari, a to je da u BiH niko nije iznad zakona. Niko nije zaštićen od Krivičnog zakona. To je pozitivni znak da funkcioniše vladavina prava. Ne mislim da Dodik mirno spava ako se odlučio da napravi ovakav zakon. Svi oni koji su pretjerali neka pogledaju kako su završili svi oni koji pretjeraju - poručio je visoki predstavnik u BiH.

Poništit ćete zakon ako bude usvojen finalno u RS?

- Zakon je u diskusiji i moraju znati da ti propisi za imunitet se moraju posmatrati u kompletnom okviru, EU će dati svoje mišljenje i mora se poći od pretpostavke da se time ne može spriječiti nepoštivanje zakona. To ne može proći ni američkim predsjednicima - poručio je.

Hoćete li doći ako vas pozovu da budete svjedok?

- Ja sam po profesiji advokat. Pomalo znam taj zanat. Jako sumnjam u mudrost odbrambene strategije i jednu stvar da kažem: Što su veći i skuplji advokati koji nekoga brane, to su glasniji, toliko manje kredibiliteta imaju.

Tražit će da pokažete papir da ste legalno izabrani?

- Nekada se u BiH na jednom mjestu u jednom danu kaže toliko gluposti - kaže visoki predstavnik u razgovoru za N1.