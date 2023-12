BIHAMK: Magla na širem području Goražda, Kladnja i Sarajeva

Prema informacijama kojima raspolaže Informativni centar, ovoga jutra se u većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća po suhom ili vlažnom kolovozu, a zbog niske temperature mogući su nailasci na zaleđene lokalitete.



Magla smanjuje vidljivost na širem području: Goražda, Kladnja i Sarajeva. Tokom dana, uslijed temperaturnih promjena, povećana je opasnost od odrone kamenja na kolovoz.

Sanacioni radovi izvode se na magistralnim putevima: Jablanica-Mostar (most Begića i Begovića), Ključ-Sanski Most (na ulazu u Sanski Most, kod Vodenog parka) i Čevljanovići-Nišići. Na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta, saopćeno je iz BIHAMK-a.