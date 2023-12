Delić: Penzionerima 364 KM EU pomoći, ostalim kategorijama 579 KM

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić objavio je danas konačne rezultate javnog poziva za selekciju domaćinstava za podjelu EU pomoći s ciljem prevazilaženja energetske krize, a na konačnoj listi, nakon unesenih prigovora na preliminarnu listu, ukupno je 154.779 domaćinstava koja su ispunila kriterije definisane Javnim pozivom, što je 2.291 više domaćinstava u odnosu na preliminarnu listu na kojoj je bilo 152.488.

Razvrstano prema kategorijama, najveći broj kvalificiranih domaćinstava je u kategoriji penzionera kojih je sada 116.933 što je za 988 više u odnosu na preliminarnu listu, zatim u kategoriji domaćinstava koja primaju federalni dječiji doplatak u kojoj je sada 31.394 domaćinstva, odnosno 1.449 više nakon prihvaćenih prigovora. U kategoriji korisnika stalne novčane pomoći uvažena su 94 prigovora i na konačnoj listi je 5.652 domaćinstva. U kategoriji samohranih roditelja na konačnoj listi je 800 domaćinstava što je za 240 manje u odnosu na preliminarnu listu, obzirom da je u naknadnim provjerama utvrđeno da u prijavljenim domaćinstvima nema maloljetne djece, a što je bio eliminacijski uslov.

- Mnogo je onih u kategoriji samohranih roditelja koji su smatrali da su nepravedno oštećeni i da uprkos činjenici što su samohrani roditelji prijave im nisu prihvaćene, zbog čega želim naglasiti da je Javnim pozivom jasno definisana kategorija četiri kao kategorija domaćinstava u kojoj žive maloljetna djeca s jednim roditeljem, a drugi roditelj je ili mrtav ili nepoznat - pojasnio je ministar Delić podsjetivši i da je bilo zabune i u ostalim kategorijama.

Minimalan utjecaj

- U svakoj od kategorija bili su jasno definisani uslovi i na kraju, mislim da je čitav proces proveden transparentno i sve se moglo pratiti od početka do kraja. Mislim da je to prvi javni poziv ovako jasno i s minimalnim utjecajem ljudskog faktora, s obzirom na to da su se svi podaci obrađivali digitalno i filtrirali kroz filtere svih naših baza podataka - istakao je ministar.

On je kazao i da je broj od 154.779 domaćinstava koja su ostvarila pravo na ovu pomoć za nekoliko desetina hiljada veći od projiciranih 109.000 domaćinstava, te da kao građani, imamo razloga biti zahvalni Delegaciji EU koja je za pomoć energetski siromašnim domaćinstvima u FBiH izdvojila 64,5 miliona KM.

Programom utroška sredstava maksimalni pojedinačni iznosi previđeni po kategorijama iznosili su 300 KM za penzionere, te po 600 KM po domaćinstvu za ostale tri kategorije.

S obzirom na to da su po konačnoj listi i rezultatima javnog poziva konačne brojke drugačije od projiciranih to su i konačni pojedinačni iznosi modificirani.

- Mi smo od donatora sredstava, Delegacije EU, imali preliminarno izračunate pojedinačne iznose za svaku kategoriju, a s obzirom na to da je konačna lista završena te da u najbrojnijoj kategoriji domaćinstava imamo penzionere s najnižom i zagarantovanom penzijom pojedinačni iznosi povećani su za 64,25 KM, što znači da će penzioneri dobiti po 364.25 KM po domaćinstvu, dok će ostale tri kategorije dobiti po 579.76 KM po pojedinačnom domaćinstvu - kazao je ministar, te naglasio da su na ovaj način ispunjeni uslovi donatora čiji je zahtjev bio da domaćinstva dobiju značajnije pojedinačne iznose, te da se utroše sva predviđena sredstva u ukupnom iznosu od 64.534.646,00 KM.

Pripremit će se izvještaj

Vlada Federacije BiH, odnosno Ministarstvo finansija sutra će pustiti sredstva prema gradovima i općinama, a očekuje se da gradovi i općine građanima isplate sredstva najkasnije u narednih deset dana.

Ministarstvo će, zaključio je današnju konferenciju za novinare ministar Delić, o čitavom procesu pripremiti izvještaj Delegaciji EU u kojem će se nalaziti svi podaci, te finansijski izvještaj u kojem će biti i formalno potvrđeno da su sva sredstva utrošena u skladu s definisanim kriterijima i zahtjevima donatora.

Podsjećamo, Javni poziv objavljen je 23.10.2023., a zatvoren 10.11.2023. godine. Svaka zaprimljena aplikacija unesena je u namjenski razvijen digitalni alat razvijen od stručnjaka iz UNDP-a u BIH. Nakon zatvaranja poziva, putem kompleksnog algoritma i parametara, urađene su provjere s relevantnim spiskovima i registrima, kako bi se kreirala privremena lista primalaca. Ukupno je zaprimljeno 216.360 prijava domaćinstava, koja su obuhvatila 429.066 pojedinaca. Svih 79 općina i gradova u FBiH aktivno je radilo na unosu prijava u sistem, na čemu su ukupno bila angažovana 804 državna službenika. Čitav proces trajao je ukupno 22 dana, što je za uvjete u kojima nismo imali socijalnu kartu, niti objedinjene podatke o domaćinstvima veliki uspjeh.