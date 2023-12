U BiH oblačno vrijeme: Slaba kiša moguća na sjeveru i sjeveroistoku zemlje

U Bosni i Hercegovini se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Po kotlinama i uz riječene tokove magla ili niska oblačnost, koja ponegdje može biti i dugotrajna.

Povremeno slaba kiša je moguća na sjeveru i na sjeveroistoku Bosne. Vjetar slab južni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od 0 do 8, na jugu do 10, a najviša dnevna od 8 do 14, na jugu i sjeveru zemlje do 17 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 2, a najviša dnevna temperatura oko 10 stepeni.