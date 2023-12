BIHAMK: Učestali odroni kamenja na kolovoz na pojedinim putevima

Prema prikupljenim podacima, jutros se na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja, uz slabiju frekvenciju vozila. Magla smanjuje vidljivost na putevima na širem području: Livna, Kupresa, Tomislavgrada, Glamoča, Mostara, na dionici autoputa Jošanica-Zenica, kao i na putnim pravcima: Gračanica-Šićki Brod-Kalesija, Ravno-Hutovo i Stolac-Neum, saopćeno je iz BIHAMK-a.



Zbog učestalih odrona kamenja na kolovoz izdvaju se putevi: Srbljani-Bosanska Krupa, Turbe-Karanovac, Sarajevo-Foča, Crna Rijeka-Jajce-Donji Vakuf, Bugojno-Kupres i Novi Travnik-Bugojno.

Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno i da obavezno drže odstojanje između vozila. Prije polaska na put informišite se o trenutnom stanju na putevima i graničnim prelazima, kako bi izbjegli dodatna zadržavanja u kolonama.

Zbog aktuelnih radova izdvajaju se magistralni putevi: Jablanica-Mostar (most Begića i Begovića), Čevljanovići-Nišići i Ključ-Sanski Most (na ulazu u Sanski Most, kod Vodenog parka). Na mjestima izvođenja radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila jutros protiče uz kraća zadržavanja. Povodom katoličkog Božića od danas u 12 sati do sutra navečer do ponoći bit će zabranjen prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.