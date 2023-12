SDA je tražila da im se "podastru" dokazi o Osmici: Sankcije SAD motivirale Tužilaštvo da uradi svoj posao

Osman Mehmedagić Osmica, bivši šef OSA-e, stavljen je na crnu listu SAD u martu ove godine zbog, kako je navedeno, zloupotrebe državne telekomunikacije kompanije BH Telecoma u korist SDA.



Iako su iz SDA često pokušavali relativizirati američke sankcije govoreći da one „nisu što su nekada bile“, aludirajući na to da brojni zvaničnici završavaju na ovoj listi, govorili da je riječ o lažima, tražili su čak i od Ambasade SAD da im „podastre“ dokaze za te navode, kao da je riječ o nekoj pravosudnoj instituciji, a ne o tome da jedna država na ovaj način štiti isključivo sebe.

"Nema efekta"

Pokušavalo se u javnosti predstaviti mjesecima da američke sankcije nemaju nikakav realan efekat, no ono što je činjenica je da to da su one dovele do reakcije Tužilaštva BiH.

Ministarstvo trezora SAD je navelo da je Mehmedagić prikupljao mobilne podatke političara koji nisu povezani sa SDA i pratio jednog vladinog dužnosnika povezanog s opozicijom u RS.

Da je riječ o ozbiljnim navodima pokazuje i to da je State Department kasnije zabranio mu ulazak u SAD zbog umiješanosti u korupciju, sarađivanja sa kriminalnim mrežama i zloupotrebe položaja.

- Imamo raznih vrsta sankcija i to vodi naše Ministarstvo trezora, a State department dodatno to radi jer je njihovo ponašanje toliko problematično i loše i želimo poslati znak pojedincima koji razmišljaju da se tako ponašaju da postoje posljedice. Nadam se da ćemo tako ohrabriti lokalne aktere da provedu istrage pred sudom u BiH, to bi se trebalo desiti – rekao je ambasador SAD u BiH Majkl Marfi (Michael Murphy).

Mehmedagić je devet mjeseci nakon američkih sankcija uhapšen zajedno s predsjednikom Suda BiH Rankom Debevcom, istina ne zbog prisluškivanja političara, nego sudija.

Milanko Kajganić je na konferenciji za medije nakon hapšenja sada već suspendiranog predsjednika Suda BiH Ranka Debevca i bivšeg šefa OSA-e Osmana Mehmedagića Osmice kazao da još uvijek nisu došli do potvrde navoda o prisluškivanju političara, no da će to sve istražiti.

Provjera navoda

Ipak, ono što je ključno je izjava tužiteljice Bojane Jolović da se istraga počela provoditi nakon što je Tužilaštvo počelo provjeravati navode i dojave o radu OSA-e na čelu sa Osmanom Mehmedagićem Osmicom.

Može se reći da su američke sankcije, zajedno sa ranijim navodima o prisluškivanju novinara, podstakle Tužilaštvo BiH da utvrde šta se sve dešavalo u ovoj instituciji za vrijeme dok je njom upravljao prvi obavještajac porodice Izetbegović.

U pritvoru

Podsjećamo, Ranku Debevcu i Osmanu Mehmedagiću Osmici je određen jednomjesečni pritvor, a osumnjičeni su krivična djela zloupotreba položaja i krivotvorenje službene isprave. Kako je navela tužiteljica Jolović oni su prisluškivali dva broja dežurnih sudija Suda BiH uz naloge sa prisluškivanje sa netačnim navodima. Sporno je i to što je iz Suda BiH nestao određen broj spisa bez ikakvog dokaza u njihovom zakonitom uništenju.