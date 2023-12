Aktivistkinja Aida Ćorović osuđena jer je gađala jajima mural ratnog zločinca Mladića: Spremna sam ići u zatvor!

Aktivistkinja Aida Ćorović prije otprilike dvije godine u centru Beograda gađala je jajima zid jedne zgrade, zajedno s Jelenom Jećimović.

Na tom zidu oslikan je mural osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.

Prije nekoliko dana Ćorović je osuđena pred srbijanskim sudom na kaznu od 100.000 dinara (oko 1.665 KM) zato što je, prema zvaničnom obrazloženju, remetila javni red i mir.

U presudi se nigdje ne spominje šta je, odnosno ko je bio oslikan na tom zidu.



Ćorović je za “Dnevni avaz” istaknula da je to farsa.

Pokazna vježba

- Mislila sam, stvarno, da neće biti glupi da dođe do ovoga. Mnogo više su mogli postići time da su prosto pustili da to zastari, da ne daju pažnju ni meni, a posebno toj temi. Nisam ja bitna, nego tema ratnih zločina i ratnih zločinaca. A ovim drže tu temu na površini.

Oni žele rehabilitirati konkretno tog ratnog zločinca i sve ostale. Vrlo jasno su se sada deklarirali ko su i šta su. Ljudi koji su stajali iza zločina 90-tih. U Bosni prije svega, ali i u Hrvatskoj i na Kosovu - poručila je Ćorović.

Smatra da je ona, zajedno s Jelenom Jećimović, “pokazna vježba”.

- Žele mi da budemo kažnjene da bi svi ostali koji se drznu protiv “heroja” nešto reći ili reagirati vidjeli da će proći kao nas dvije.

A, s druge strane, kada sam ja u pitanju, moje ime i pripadanje manjinskom narodu u Srbiji jeste na neki način davanje dodatnog oružja desničarima, jer stalno ta služba to radi kako sam ja protiv Srbije, stvara se to javno mnijenje da “vide” kako nesrbi truju i rovare po Srbiji i meni daju kartu u jednom pravcu za Bosnu ili Tursku.

To se vrlo zloupotrebljava kada sam ja u pitanju i nemam uopće iluziju da to i sada nije bio razlog. I to obrazloženje je potpuno nesuvislo - kazala je Ćorović.

Dodala je da je sada, kada su održani izbori u Srbiji, jasno da se narod neće izvući iz kandži neofašizma.

- To je prosto ta slika Srbije. Nažalost, godine ispiranja mozgova dale su rezultata, i to nije samo posljednjih skoro 12 godina, to traje 35 godina. Tu smo gdje jesmo.

Tako da me ovo ne čudi. I onda sam rekla da neću platiti kaznu i potvrđujem i sada. Prosto sam osoba koja drži do svoje riječi, nisam kukavica i to sam pokazala svojim načinom života. Potpuno sam spremna da odem u zatvor. Stvarno bi me bila sramota, prije svega ljudi u Bosni koji su taj teror pretrpjeli, Sarajeva koje je bilo opkoljeno skoro četiri godine, pod nenormalnim uvjetima, pa mogu i ja da odem nekoliko mjeseci u zatvor, i to je za ljude.

Treba neku vrstu žrtve podnijeti. Čudim se kolegama borcima koji nisu spremni ni za kakvu žrtvu. Ako nismo spremni na to, pa kako mislimo da nešto promijenimo - naglasila je Ćorović.

Namješten slučaj

Prema zakonodavstvu Srbije, kako nam je objasnila Ćorović, za kaznu od 100.000 dinara ekvivalent je 1.000 dinara jedan dan zatvora.

- To je 100 dana u zatvoru. Ali ću vidjeti još s advokatima jer izgleda da ne može više od dva mjeseca po našem zakonodavstvu da se bude u prekršajnom zatvoru, već da se nešto preinači u društveno korisni rad. Dali su rok 15 dana, nakon kojih tužba postaje punovažna. Koliko su besprizorni, ne bi me čudilo da me dan uoči Nove godine pozovu u zatvor. To govori više o njima, a ne o meni - kazala je Ćorović.

Planira tužiti državu Srbiju i iskoristiti sve pravne elemente.

- Svakako ćemo se žaliti, postoji još jedna instanca u Srbiji, to je kasacioni sud, ali to, naravno, ne odlaže kaznu. Naše zakonodavstvo je tako napravilo, plati kaznu, pa se onda žali. Ova vlast neće odustati od toga da Srbiju svedu na jedan kazamat gdje nema ni prava ni pravde. Moj advokat i ja ćemo tužiti i državu i ići dalje u sud, jer niti su moji svjedoci saslušani, procedure su potpuno isprljane. Golim okom se vidi da je to namješten slučaj i nema razloga da ne idemo dalje - zaključila je Ćorović.

Nadam se boljem

Aktivistkinja Ćorović kazala je da uvijek vjeruje u to da možemo očekivati bolju budućnost, jer da to nije slučaj, ne bi radili to što rade.

- Čovjek pokušava i pokušava, u jednom trenutku postane dovoljno jak da te lance prekine. To je sve proces učenja, tu nema druge. Neki se obeshrabre, neki nauče. Vrijeme prosto prolazi, neki možda i nećemo doživjeti neke pretjerano bolje okolnosti, već imam dovoljno godina da ne mogu da se nadam nekoj blistavoj budućnosti Srbije i regiona, ali, ako ništa drugo, svi ovi pokušaji su usmjereni na to da našoj djeci bude barem malo bolje, da ne moraju svi da odu glavom bez obzira pred tiranijom najgorih.

Promijenit će se, sve se u prirodi promijeni, a društvo kao posljedičan proizvod mora da trpi te procese, samo što mi iz perspektive naših života u trajanju od 70 ili 80 godina to ne vidimo. Za promjenu društva trebaju stoljeća, a ne 20 godina. Sve što se mora, nije teško, borit ćemo se - poručila je Ćorović.