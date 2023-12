FHMZ: U BiH sunčano, temperature čak i do 18 stepeni

Danas u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu i sjeverozapadu zemlje do 13, a dnevna od 10 do 16, u sjevernim područjima Bosne do 18 stepeni.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 5, a dnevna oko 13 stepni.

Trodnevna prognoza

U utorak 26.12.2023., u Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, lokalno sa slabom kišom poslije podne i tokom noći. U ostatku zemlje sunčano, uz postepeno naoblačenje u drugom dijelu dana. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 9, na sjeverozapadu Bosne 12, a dnevna od 10 do 16 stepeni.

U srijedu 27.12.2023., jutro umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje naoblake tokom dana. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 stepeni.

Biometerološka prognoza

Uz povoljnu biometeorološku prognozu većina ljudi biće boljeg raspoloženja, a tegobe kod osjetljivih osoba djelimično će se umanjiti. Neophodno je posvetiti više pažnje odijevanju i zaštiti od nižih temperatura tokom prohladnih jutarnjih i večernjih sati, naročito u unutrašnjosti. Prije podne, mjestimično je moguća i pojava dugotrajnije magle, što će usporiti porast temperature, stoga bi hronični bolesnici trebali biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom u ovom periodu. Danju sunčanije i ugodnije u cijeloj zemlji.