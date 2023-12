U Sarajevu izmijenjen saobraćaj od 28. decembra: Pogledajte detalje

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, na zahtjev Gradske uprave Grada Sarajevo, dalo je saglasnost za privremenu izmjenu režima saobraćaja radi održavanja javnog dočeka Nove, 2024. godine. Izmjenu će vršiti policijski službenici Uprave policije MUP-a KS.

Iz MUP-a KS su dali obavještenje za građane Sarajeva, kao i one koji ga planiraju posjetiti tokom prazničnih dana.

Izmjene kreću već od četrvrtka, 28. decembra.

Izmjene u saobraćaju

Dakle, od 28. decembra 2023. godine od 08:00 sati do 01. januara 2024. godine do 03:00 sata, zabranjeno je saobraćanje u lijevoj traci u ulici Maršala Tita, na dijelu od spomenika Vječna vatra do ulice Kulovića i dijela trotoara s lijeve strane saobraćajnice, dok preostali dio kolovoza i trotoara ostaje slobodan za saobraćaj.



U subotu, 30. decembra 2023. godine, od 19:00 do 22:00 sata, radi izvođenja generalne probe muzičkog nastupa, zabranjen je saobraćaj za motorna vozila u ulici Mula Mustafe Bašeskije, na dijelu od spoja s ulicom Pehlivanuša do spoja s ulicom Kaptol i u ulici Maršala Tita, na dijelu od spoja s ulicom Kaptol do spoja s ulicom Kulovića. Zabrana se ne odnosi na vozila hitne i vatrogasne službe, policije i vozila pod pratnjom.

Također, istog dana, 30. decembra, od 08:00 sati do 01. januara 2024. godine do 03:00 sata na snazi će biti zabrana saobraćanja i parkiranja motornih vozila u ulici Kaptol, na dijelu spoja s ulicom Mehmeda Spahe do spoja s ulicom Mula Mustafe Bašeskije.

Protokol novogodišnje noći

Za nedjelju, 31. decembra 2023. godine, u periodu od 16:00 sati do 03:00 sata 01.01.2024. godine, planirano je sljedeće:

- zabrana saobraćaja za motorna vozila u ulici Mula Mustafe Bašeskije na dijelu spoja s ulicom Pehlivanuša, do spoja s ulicom Kaptol i u ulici Maršala Tita na dijelu od spoja s ulicom Kaptol do spoja s ulicom Radićeva (zabrana se ne odnosi na vozila hitne i vatrogasne službe, policije i vozila pod pratnjom);

- zabrana saobraćanja i parkiranja u ulici Ćemaluša, na dijelu od spoja s ulicom Mula Mustafe Bašeskije do spoja s ulicom Branilaca Sarajeva;

- zabrana saobraćanja i parkiranja u ulici Kulovića, na dijelu spoja s ulicom Branilaca Sarajeva do spoja s ulicom Maršala Tita;

- zabrana saobraćanja i parkiranja u ulici Dalmatinska, na dijelu od spoja s ulicom Mehmeda Spahe do spoja s ulicom Maršala Tita;

- zabrana parkiranja u ulici Alije Isakovića, u neposrednoj blizini ulice Maršala Tita;

- zabrana saobraćanja i parkiranja u ulici Pruščakova, na dijelu od spoja s ulicom Mehmeda Spahe do spoja s ulicom Maršala Tita;

- zabrana saobraćanja i parkiranja u ulici Trampina, na dijelu od spoja s ulicom Mehmeda Spahe do spoja s ulicom Maršala Tita;

- zabrana saobraćanja i parkiranja u ulici Šenoina, na dijelu spoja s ulicom Branilaca Sarajeva do spoja s ulicom Maršala Tita;

- zabrana saobraćanja i parkiranja u ulici Radićeva, na dijelu od spoja s ulicom Branilaca Sarajeva do spoja s ulicom Maršala Tita.

- Zabrana parkiranja motornih vozila u nedjelju, 31.12. u periodu od 16:00 do 22:00 sata, u ulicama Zelenih Beretki i Branilaca Sarajeva, od ukrštanja s ulicom Ćumurija do spoja s ulicom Radićeva, a zbog održavanja novogodišnjeg koncerta Sarajevske filharmonije.

Alternativni pravci

Alternativni pravci za vrijeme izmjene režima saobraćaja su:

Lapišnica – M-5 – Put Mladih Muslimana (za teretna vozila i autobuse);

Obala Kulina Bana – Bentbaša – M-5 – Put Mladih Muslimana (za teretna vozila i autobuse);

Sagrdžije – Telali – Safvet-bega Bašagića (za teretna vozila); Sagrdžije – Kračule – Brodac – Obala Kulina Bana;

Mula Mustafe Bašeskije – Pehlivanuša – Petrakijina – Mehmed-paše Sokolovića – Mejtaš – Čekaluša – Džidžikovac;

Koševo – Maršala Tita;

Branilaca Sarajeva – Mis Irbina – Musala – Maršala Tita;

Branilaca Sarajeva – Mis Irbina – Reisa Džemaludina Čauševića – Obala Kulina Bana.

Apel građanima

- Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju naređenja ovlaštenih službenih lica u vrijeme realizacije ovih aktivnosti - saopćili su iz MUP-a KS.

Građanke i građane Kantona Sarajevo, kao i sve goste, napominju, ujedno, da su od 20. decembra, pa sve do 15. januara, na snazi pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, s posebnim akcentom na upravljanje motornim vozilom pod utjecajem alkohola i upravljanje vozilom bez vozačke dozvole.

- Stoga, još jednom ističemo da je vožnja pod utjecajem alkohola kažnjivo i neprihvatljivo ponašanje, opasno po vozača i sve druge učesnike u saobraćaju. Čak i male količine alkohola imaju izrazito nepovoljan utjecaj na vožnju i ponašanje vozača - otežavaju zapažanje i usporavaju reakcije - zaključuju u zvaničnom saopćenju iz MUP-a KS.