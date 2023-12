Praznični decembar privukao brojne posjetioce: Sarajevo vrvi od turista

Brojni građani i turisti iskoristili su sunčani vikend u bosanskohercegovačkoj prijestonici za šetnju i odmor, a fotoreporter „Avaza“ Nidal Šaljić zabilježio je kakva je atmosfera vladala na sarajevskim ulicama.

Posebno je primjetan veliki broj stranih turista koji su posjetili glavni grad BiH uoči predstojećih novogodišnjih praznika.

Gosti oduševljeni

Kako su i sami kazali, uživaju u šetnji i obilasku poznatih historijskih lokacija, ali i u ukusnoj hrani i ispijanju poznate bosanske kafe.

Erik (Eric) iz Kine u subotu je stigao u Sarajevo, a prije toga je posjetio i Mostar.

- Ovo je grad s mnogo historije. Samo u jednoj ulici nalaze se mnoge historijske zgrade i poznati most Latinska ćuprija, gdje je počeo Prvi svjetski rat. Baš sam razmišljao o tome, jer smo to učili i na času historije. Podsjetilo me na ta davna dešavanja - kazao je Erik za Anadoliju.

Još nije probao poznate specijalitete bosanske kuhinje, ali napominje da s nestrpljenjem čeka da proba ćevape, bosanskohercegovački nacionalni specijalitet s roštilja o kojem je, kako kaže, čitao na internetu prije dolaska u Bosnu i Hercegovinu.

Velika navala

Kanton Sarajevo ove godine bilježi 35 posto više dolazaka i oko 25 posto više noćenja u odnosu na isti period lani.

Prema riječima Adise Kušundžije, portparolke Turističke zajednice Kantona Sarajevo, ovo je rekordna godina kada je riječ o turistima i prešla je do sada rekordnu 2019.

Navela je da je i ta statistička slika promijenjena u odnosu na period pandemije koronavirusa, kada su dominirali domaći turisti.

- Najviše gostiju imamo iz Turske, zatim su tu Slovenija, Srbija, Crna Gora, Njemačka, Sjedinjene Američke Države, Kuvajt, Ujedinjeni Arapski Emirati... Ponovo su nam se vratili i gosti iz Kine, među ovih top deset. Statistička slika je mnogo bolja nego proteklih godina, prešli smo onu rekordnu 2019. i možemo reći da je ova godina bolja u odnosu na sve ranije - rekla je Kušundžija.

Nezaboravna zabava

Ostalo je još malo vremena do novogodišnjeg spektakla u glavnom gradu, a na kojem će nastupati ”Bombaj štampa”, „Zabranjeno pušenje”, „Crvena jabuka” i Laka. U subotu navečer je otvoreno prvo izdanje Winter Festa na Trgu Prve brigade policije - platou prekoputa Vijećnice, u srcu Starog Grada.