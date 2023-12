Reisu-l-ulemu posjetili muftija tuzlanski i imami iz povratničkih medžlisa

Reisu-l-ulemu Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazovića danas su posjetili muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović, i glavni imami iz manjeg bosanskohercegovačkog entiteta RS na području Muftijstva tuzlanskog koji su više od 20 godina u službi Zajednice.



- Drago mi je da vas vidim, vi ste naši prvaci. Proveli ste godine koje su ostavile trag na našem narodu, domovini, Zajednici. Želim vam se zahvaliti što ste sve ove godine predano radili na hizmetu našem narodu, zajedno s muftijom Fazlovićem - kazao je ovom prilikom reisu-l-ulema.

Teška misija

Muftija Fazlović ukazao je na činjenicu da je misija imama u povratničkim medžlisima teška, ali da istovremeno svojim pregalaštvom svjedoče odlučnost da ostanu ustrajni.

- Htjeli smo da današnjim susretom reisu-l-ulema dobije i sliku o trenutnom stanju u našim džematima, u našim medžlisima u Podrinju i Posavini. Naši glavni imami su najpozvaniji da govore o stanju Bošnjaka muslimana u ovim područjima. Oni su dugo sa svojim narodom, 20 i više godina svi oni su u službi Islamske zajednice, a to znači u službi svoje vjere i službi svog naroda i domovine Bosne i Hercegovine. Dobro poznajemo ove naše glavne imame, njihova misija u Islamskoj zajednici je iznimno važna, oni su afirmirali ulogu Islamske zajednice u našem vremenu. Njihova borba, njihov zalog, zajedno s njihovim porodicama, sa našim džematlijama, je svijetli put, važan trag za našu sadašnjost i našu budućnost - poručio je muftija Fazlović.

Naglasio je da su imami pokazali da je moguće i u najtežem stanju, nakon teških zločina i genocida, postići rezultate.

- Njihovi rezultati su impresivni. Danas smo željeli da odamo priznanje i iskažemo zahvalnost našim glavnim imamima u medžlisima Vlasenica, Bratunac, Srebrenica, Zvornik, Janja, Bijeljina, Bosanski Šamac. Htjeli smo to izravno učiniti na relaciji prema našim vjerskim autoritetima - kazao je muftija.

Također, muftija Fazlović je naglasio da je podrška reisu-l-uleme Husein-ef. Kavazovića džematima u manjem bosanskohercegovačkom entitetu RS i imamima nemjerljiva.

- Zahvalan sam reisul-ulemi zbog njegovog bdijenja koje je višedecenijsko, kada je riječ o džematima, džematlijama u Podrinju i Posavini, i kada je bio muftija tuzlanski, ali jednako tako i danas, sa sviješću, sa spremnošću da se u Islamskoj zajednici donose najbolje odluke u korist džematlija i imama koji su se vratili i koji su razvili i razvijaju naše džemate i medžlise u Podrinju i Posavini - zaključio je muftija.

Informisanje o radu i aktivnostima

Imami su reisu-l-ulemu informirali o radu i aktivnostima koje se provode u ovim medžlisima, ali i izazovima s kojima se suočavaju Bošnjaci u manjem bosanskohercegovačkom entitetu RS. Također, zahvalili su za podršku koju tokom svih ovih godina imaju od Islamske zajednice.

- Svi mi smo željeli da tamo odemo, da se vratimo, da pokušamo organizirati svoje živote na tim prostorima. Posebno je to značajno u regiji genocida, gdje se uspostavlja novi život. Naravno, bilo je teško, ali mi o tome, vjerovatno, nismo ni mislili, kada pogledamo unazad ničega se teškog ne sjećamo, osim tog zadovoljstvo koje nam je dao Dragi Bog, da tamo možemo da živimo i damo svoj doprinos. To je ono što sve nas čini posebno sretnim - izjavio je Damir-ef. Peštalić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrenica.

Kako je naglasio, Islamska zajednica opredijeljena je za podršku od samog početka.

- Dolaskom na čelo Islamske zajednice reisu-l-uleme Husein-ef. Kavazovića sve je to dobilo više na snazi. Bio je muftija tuzlanski i s te funkcije došao na čelo Islamske zajednice, on je čovjek koji sve nas najbolje poznaje, situaciju u Podrinju. Dao je veliki doprinos, nije bilo nijednog momenta kada on nije bio prisutan, kad nije dao sebe u toj priči. Naš muftija Vahid-ef. Fazlović je nastavio tamo gdje stavio Husein-ef. Kavazović, i to je nešto što nas čini još jačim, naš odnos je prvenstveno bratski, očinski, a onda i profesionalni - naglasio je Peštalić.

Reisu-l-ulema je pohvalio rad imama, poručivši da je Islamska zajednica uvijek uz njih, podržavajući ih u njihovoj misiji.