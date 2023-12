Dodik: Dok ne bude donesen zakon, neće biti imenovanja sudija u Ustavni sud

Predsjednik RS Milorad Dodik oglasio se o pitanju izbora sudija u Ustavni sud BiH.

Poručio je da će RS ostati dosljedan politici da neće imenovati dvojicu sudija iz srpskog reda, dok ne bude donesen zakon o ovom sudu. Naglasio je da "ima u vidu da su dosadašnje odluke, koje su donosili većinom trojica stranih sudija i dvojica Bošnjaka, bile na štetu Republike Srpske".

"Jedini racionalan potez"

- Zato je jedini racionalan politički potez ne birati naše predstavnike u Ustavni sud i tako davati legitimitet tom sudu koji djeluje protiv nas u svim pojedinačnim odlukama - rekao je novinarima u Banjoj Luci.

Naveo je i da se mogu čuti nakaradne ideje da ove sudije bira visoki predstavnik.

- To samo govori koliko je propao taj sistem - kazao je.

Napomenuo je da je RS i ranije pokušavala povući svoje sudije, ali su sada stvorene okolnosti da se pitanje Ustavnog suda izdiglo na najvažnije političko pitanje u BiH sa stanovišta načina i regulacije njegovog rada.

"Nova struktura"

Predsjednik RS je istakao da Republika Srpska zagovara stav da se donese zakon o Ustavnom sudu i da se biraju domaće sudije, te je predložila da trojicu sudija bira Parlamentarna skupština BiH, a ostali članovi da se biraju kao i do sada.



Ponovio je kako “stranci nikada nisu donijeli dobro ovom prostoru, ni Srbima, ni Hrvatima, ni Bošnjacima.”

- To je bilo predviđeno da tako bude pet godina nakon Dejtona i znači da je 2000. godine trebalo da se napravi nova struktura Ustavnog suda. Oni su nastavili da rade koristeći tada visoke predstavnike da devastiraju Republiku Srpsku, a kada su vidjeli da on to više ne može da radi, onda su to prebacili na Ustavni sud. Prisustvo naših ljudi u Ustavnom sudu je bilo motivisano da pokrije loše namjere i djelovanje Ustavnog suda prema Republici Srpskoj - izjavio je.