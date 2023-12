Posljednje pripreme za doček Nove godine u Sarajevu: Smještajni kapaciteti popunjeni

Grad Sarajevo i tehnički organizatori finaliziraju posljednje pripreme za Javni doček Nove 2024. godine. Kako je saopćeno na press konferenciji održanoj danas u zgradi Gradske Uprave, ovo je do sada najobimnija i najkompleksnija organizacija Javnog dočeka, koja će uključivati veći broj blokiranih ulica i alternativnih pravaca.

Sarajlije i goste glavnog grada će u najluđoj noći zabavljati čak četiri benda i to Laka, „Bombaj Štampa“, „Zabranjeno pušenje“ i „Crvena Jabuka“. Program počinje u 21:00, a ulazi će biti otvoreni od 19:30. Scenski te audio vizuelni performans predvodit će Zenit Đozić sa gostima, a kompletan program prenosit će Federalna TV za gledaoce ispred malih ekrana.

Ulazi u Titovu ulicu za goste i publiku su iz smjera Aria Centra – glavni ulaz Titova ulica, ulica Dalmatinska, ulica Kulovića, ulica Šenoina. Tokom trajanja programa ulaz i izlaz su konstantno otvoreni te se može izlaziti i ulaziti u prostor.

Na lokaciju, koja se kontroliše dozvoljeno je unijeti po osobi:

- maksimalno 2 plastične boce od po 0,33l ili jednu bocu od 0,5l,

- bočice za djecu sa vodom, hranom i drugim sadržajem, flašice do 0,5l, sve plastične predmete rekvizite koji ne mogu biti predmet sa kojim se mogu nanijeti povrede,

- svaki vid hrane koja je umotana u papir, foliju ili savitljivu plastiku ali ne i plastične zdjelice i kutije

Prenos Novogodišnjeg koncerta Sarajevske filharmonije

Prije spektakla u Titovoj ulici, na LED ekranu ispred Narodnog pozorišta te na LED ekranima u Titovoj ulici će biti organizovan prenos Novogodišnjeg koncerta Sarajevske filharmonije koji je i zapravo i zvanični početak novogodišnje proslave u glavnom gradu.

Od 28.12.2023. godine od 08:00 sati do 01.01.2024. godine do 03:00 sata, zabranjeno je saobraćanje u lijevoj traci u ulici Maršala Tita, na dijelu od spomenika Vječna vatra do ulice Kulovića i dijela trotoara sa lijeve strane saobraćajnice, dok preostali dio kolovoza i trotoara ostaje slobodan za saobraćaj.

Na dan 30.12.2023. godine, od 19:00 do 22:00 sata, radi izvođenja generalne probe muzičkog nastupa, zabranjen je saobraćaj za motorna vozila u ulici Mula Mustafe Bašeskije, na dijelu od spoja s ulicom Pehlivanuša do spoja s ulicom Kaptol i u ulici Maršala Tita, na dijelu od spoja s ulicom Kaptol do spoja s ulicom Kulovića. Zabrana se ne odnosi na vozila hitne i vatrogasne službe, policije i vozila pod pratnjom.

Također, 30.12.2023. godine od 08:00 sati do 01.01.2024. godine do 03:00 sata na snazi će biti zabrana saobraćanja i parkiranja motornih vozila u ulici Kaptol, na dijelu spoja s ulicom Mehmeda Spahe do spoja s ulicom Mula Mustafe Bašeskije.

Koordinacija i rad svih službi

Akreditovani gosti, predstavnici medija će prilikom svakog ulaska na kontrolisanu zonu morati istaknuti akreditaciju koja će biti skenirana.

Na sastancima sigurnosnih službi te javnih preduzeća, zajedno sa Gradom Sarajevom i tehničkim organizatorom, usvojeni su svi planovi i detalji organizacije javnog skupa kako bi sigurnost bila prioritet. Utvrđena je koordinacija i rad svih službi, a tehnički organizator je na press konferenciji istakao kako će samu organizaciju Javnog dočeka realizovati preko 80 ljudi, a posao obavljaju isključivo domaće firme, a najbitnije firme sa velikim iskustvom i visokim standardima, kako bi audio-vizuelni spektakl bio poptun. U ponoć, umjesto vatrometa organizator sprema iznenađenje i posebne efekte.

Tehnički organizator, Gradska Uprava te sve službe su zamolile građane na razumijevanje i strpljenje jer je interes da sve protekne u sigurnom okruženju i da još jednom potvrdimo da je bh. prijestolnica mjesto dobre zabave i druženja.

Iz Turističke zajednice KS – Visit Sarajevo je istaknuto kako su smještajni kapaciteti u Gradu Sarajevu popunjeni te da se očekuje da kao i prethodnih godina zasigurno biti novogodišnji centar regije.

Izbjegavati gužve u saobraćaju

Pozivamo sugrađane da što manje koriste privatna vozila, da bi se izbjegla nepotrebna gužva u saobraćaju, a i zbog činjenice da će parking prostori na lokaciji javnog dočeka, biti zatvoreni.

Doček Nove godine na otvorenom tradicionalno organizira Grad Sarajevo uz finansijsku podršku -četiri gradske općine – Stari Grad, Centar, Novi Grad i Novo Sarajevo, te Turističke zajednice KS. Generalni sponzor programa “Sarajevska priča” je NLB Banka. Sponzor programa je BASH.

Sve servisne informacije u vezi ulaza u Titovu ulicu dostupne su na www.sarajevskaprica.ba.