Špago za "Avaz“: Naš prijedlog ne ugrožava ničije vitalne interese, jedino će biti ugroženi interesi birača ukoliko se ne usvoji

Zastupnik SDA u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Šerif Špago je prokomentarisao izmjene Izbornog zakona koje je uputio u proceduru zajedno s kolegama iz kluba, a o kojima bi se trebalo raspravljati u petak.



Špago je za portal „Avaza“ kazao da je njihov prijedlog na tragu svih aktivnosti koje se dešavaju u posljednjih deset godina u vezi sa sprečavanjem zloupotreba i jačanjem integriteta izbornog procesa.

- Prošle godine je također grupa zastupnika uputila u parlamentarnu proceduru zakon koji je bio usaglašen u Interresornoj radnoj grupi, no zbog negativnih mišljenja komisija u kojima su većinu činili SNSD i HDZ o njemu se nikada nije moglo izjasniti. Najveći dio toga što je Interresorna radna grupa tada usaglasila i dobila saglasnost Venecijanske komisije i OSCE-a mi smo uvrstili u ovaj naš prijedlog i stavili u proceduru – pojašnjava Špago za portal „Avaza“.

Ističe da je ovaj prijedlog upućen po hitnom postupku, jer i ukoliko bude usvojen u Predstavničkom domu, on bi na Dom naroda mogao doći tek početkom februara, što je neki krajnji rok za dobijanje pozitivne odluke Evropske unije za otvaranje pregovora u pristupanju.

Postojala odugovlačenja

- Ovo se išlo na ovaj način zbog odugovlačenja, jer smo mi još 31. oktobra usvojili na Predstavničkom domu inicijativu i zadužili Vijeće ministara da hitno uputi prijedlog, no nakon više od 50 dana oni to nisu uradili, pa smo odlučili da predložimo Predstavničkom domu i neka se oni izjasne da li je za to ili nije, pa ćemo vidjeti šta dalje – rekao je Špago za „Avaz“.

Naglašava da je riječ o striktno tehničkim izmjenama Izbornog zakona, oko kojih ne bi trebalo da postoji tzv. „nacionalnih sporenja“.

- Radi se o preciziranju stvari koje su trenutno nejasne u Izbornoj zakonu, koje su različito tumačene, a ključno je da pitanje glasanja i brojanja glasova više ne bude stvar pojedinih biračkih odbora, nego da se putem izbornih tehnologija i novih načina izbora predsjednika i članova biračkih odbora omogući ono što birači očekuju – da svaki glas bude izbrojan kako treba. Iz tog razloga mislim da imamo prostora da se usvoje ove izmjene, a ukoliko su potrebne određene korekcije smatramo da se to može određenim amandmanima i dopunama uraditi.

Ničiji vitalni interes nije ugrožen, a može biti jedino ugrožen vitalni interes birača čiji glas može biti sklon zloupotrebama ljudi koji broje glasove na biračkim mjestima. Svi se zaklinjemo da sami moramo donositi zakone bez miješanjanja visokog predstavnika, evo prilike da pokažemo da smo za to – kazao je Špago za portal „Avaza“.

O sastanku

Osvrnuo se i na današnji sastanak predstavnika parlamentarnih stranaka na državnom nivou s predstavnicima CIK-a, za koji je kazao da je ranije planiran te da prvobitno nije bio plan da se razgovara o konkretnim izmjenama koje je uputio njegov Klub.

- Sastanak je zakazan na osnovu zaključka Predstavničkog doma od 21. decembra i on ne korespondira s našim prijedlogom zakona, ali je to ispalo tako. Zastupnik Jasmin Emrić (NES) je predložio taj zaključak prije nego smo mi u proceduru uputili zakon kako bi CIK upoznao nas s novim tehnologijama i onog što se dešavalo tokom dana otvorenih vrata u CIK-u prije dva mjeseca.

CIK je, naravno, ograničen u donošenju odluka dok se zakoni ne izmijene. Iz SNSD-a su kazali da način izbora CIK-a nije zakonit i da im nije prihvatljivo rješenje u kojem učestvuje sadašnji saziv CIK-a. Ušli su u nešto i što nije bila tema sastanka. Iz HDZ-a je bio prisutan delegat u Domu naroda Zdenko Ćosić, ali on nije iznosio nikakve zaključke – zaključio je Špago za portal „Avaza“.