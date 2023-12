Oglasio se Tule, koji je prijetio ubistvom i silovanjem: Ako Muharemović smatra da lažem neka se zakune četiri puta Allahom da je on rekao istinu

Edin Tule, koji je prijetio silovanje i ubijanjem funkcionerima NiP-a, ali i svoje supruge, ponovo se oglasio na društvenim mrežama.

Podsjećamo, za njih je tragala policija, a on je pobjegao u Švicarsku, pa onda je tvrdio da je to sve eksperiment.

- Priča koja slijedi je priča koju Vam je trebao ispričati Damir Muharemović. Međutim, on još uvijek odbija da govori istinu, pa ću to uraditi ja i svjedočim da je sve u redovima ispod istina i to svjedočim četiri puta i peti put prizivam na sebe Allahovu kaznu i prokletstvo ukoliko ne iznosim istinu! Pažljivo čitajte. Dozvolite mi da vam ovaj put ispričam cijelu priču. Moje prvo pričanje priče bilo je pod uticajem jakih emocija i povrijeđenog muškog ega. Niko nije zaveo moju ženu Enisu jer je nemoguće zavesti nekoga ko čvrsto vjeruje u Jednog Gospodara i to je Allahovo obećanje, a On nikad ne krši svoja obećanja. Naš brak je dugo vremena u krizi i ja kao muškarac za to preuzimam punu odgovornost - naveo je Tule.