Bakir Izetbegović opet napao ambasadora SAD: Ako je tačno šta govori Marfi, onda ja nemam šta tražiti ni u politici niti na slobodi!

Danas je u Sarajevu održana redovna sjednica Predsjedništva Stranke demokratske akcije.

Novinarima se obratio šef ove stranke Bakir Izetbegović.

Izetbegović je ponovo žestoko napao ambasadora SAD u BiH Majka Marfija i okomio se na njegove izjave. Tvrdi da Marfi štiti Trojku, a neosnovano napada SDA.

Izetbegović je rekao da Marfi bruka za SAD, zatraživši da mu da argumente za optužbe koje je iznio protiv njega prošle sedmice, kada je rekao da je "stavio lične i finansijske interese ispred interesa stranke i države"

- To neće moći ostati žena malo trudna. Ako jeste ovo ovako neka Marfi iznese argumente za svoje tvrdnje. Ako je to tako onda je nemam šta tražiti niti u politici niti na slobodi. On neće naći niti jednog uvjerljivog svjedoka za ovo što priča. On sebi ovako nanosi tešku bruku sebi i velesili koju predstvlja u BiH - rekao je Izetbegović.

Hapšenje Ranka Debevca, predsjednika Suda BiH nazvao sramotnim, kao i bivšeg direktora OSA Osmana Mehmedagića. Tako se pogubljeni Bakir po običaju brani zamjenom teza.

- Vidjet ćemo šta će biti s tim slučajem. U svakom slučaju niko nije iznad zakona - rekao je Izetbegović.

Izetbegović je rekao da je potrebno da se zaustavi organizacija proslave neustavnog dana RS u Banjoj Luci koja je zakazana za 9.januar. Ukoliko do toga dođe, najavio je podnošenje krivične prijave.

- Ukoliko do toga dođe, a očigledno hoće, da se izdvoje sredstva iz budžeta RS i da se finansira i održi proslava neustavnog i zabranjenog 9. januara, SDA će inicirati podnošenje krivične prijave - rekao je Izetbegović.