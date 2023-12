BIHAMK: Magla smanjuje vidljivost, obratite pažnju i na odrone

Prohodnost puteva u Bosni i Hercegovini jutros je dobra i saobraća se po suhom ili vlažnom kolovozu. Jutarnja magla smanjuje vidljivost na putnim pravcima: Mostar-Čapljina-Neum, Zvirovići-Bijača, Zenica-Maglaj, Žepče-Zavidovići-Vozuća, Gračanica-Šićki Brod-Kalesija, Jajce- Donji Vakuf- Bugojno i Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje (na Makljenu), te šire područje Sarajeva.

Zbog učestalih odrona kamenja na kolovoz izdvajamo puteve: Srbljani-Bosanska Krupa, Turbe-Karanovac, Sarajevo-Foča, Crna Rijeka-Jajce, Bugojno-Kupres i Novi Travnik-Bugojno.

Zbog aktuelnih radova izdvajamo magistralne puteve: Jablanica-Mostar (most Begića i Begovića), Čevljanovići-Nišići i Ključ-Sanski Most (na ulazu u Sanski Most, kod Vodenog parka). Na mjestima izvođenja radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Radovi na redovnom održavanju rasvjete u tunelu Čaklovići (Tuzla-Kalesija) izvode se u noćnim satima (23-05 sati) a za to vrijeme vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom. U danima praznika i vikenda neće biti radova.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno, da obavezno drže odstojanje između vozila i da na put ne kreću bez zimske opreme, navode iz BIHAMK-a.