Kenan Vrbanjac, predsjednik "Merhameta": U izazovnoj 2023. narod u BiH još jednom položio ispit humanosti

Ova 2023. godina je bila veoma burna, puna izazova i akcija širom Bosne i Hercegovine i van njenih granica, poručio je predsjednik Muslimanskog dobrotvornog društva "Merhamet" Kenan Vrbanjac, sumirajući projekte koje su realizovali u ovoj godini.



Za Anadolu je govorio i o projektima koji su u toku, a koji će biti završeni naredne godine.

- Ova 2023. godina je bila veoma burna, puna izazova i akcija širom Bosne i Hercegovine i van njenih granica. Svi znamo da nas je odmah početkom 2023. dočekao zemljotres u Turskoj i Siriji. Odmah smo pokrenuli akciju prikupljanja pomoći, a drugi ili treći dan sam bio na granici između Turske i Sirije, zajedno sa svojim saradnicima - pojasnio je Vrbanjac.

Izgradnja stambenih jedinica

Podsjetio je da su odmah počeli s pripremom obroka i s pomoći unesrećenim ljudima koji su bili u kolektivnim smještajima.

- Jedan dio prikupljenih sredstava smo ostavili za izgradnju stambenih jedinica. U Siriji smo u junu ili julu počeli da gradimo dvije škole, džamiju, 42 kuće. Na području Idliba je počela izgradnja 40 kuća, a u Soranu i Azazu dvije škole i džamija. Već se taj projekt privodi kraju. Bilo je tu problema za dobijanje dozvola. Zahtijevali smo da to budu domovi ljudi koji će ući u te kuće. I to smo dobili. Te 42 porodice će imati svoje domove, odnosno i njihova djeca poslije njih - izjavio je Vrbanjac.

Taj projekt realizuju u saradnji s Rijasetom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

- Rijaset je na početku ovog dešavanja u Turskoj dao interventni novac "Merhametu", dakle oko 100.000 eura za pripremu hrane, a poslije su dali 2,1 miliona KM. Očekujemo već u martu da škole budu pune đaka. U jednoj školi će biti oko 700 učenika, a u drugoj oko 400. U kuće u Idlibu će biti smještene višečlane porodice, šest članova i više. To su porodice koje su ostale bez krova nad glavom usljed zemljotresa i koje se trenutno nalaze u kampovima. Vrijednost tog projekta je oko 2,9 miliona KM. Opremit ćemo sve kuće, škole i džamiju - naveo je Vrbanjac.

Naveo je da su pomogle i neke općine i gradovi u Bosni i Hercegovini tako da će ovo biti pomoć Bosne i Hercegovine narodu Sirije.

- Džamija će se zvati Džamija bosanskih šehida, a naselje u Idlibu će nositi naziv Naselje Bosne i Hercegovine - pojasnio je Vrbanjac.

Prehrambeni paketi

"Merhamet" je godinama angažovan na pomoći narodu Gaze pa tako i nakon posljednjih dešavanja - izraelskih napada u Pojasu Gaze u kojima je od 7. oktobra ubijeno više od 21.000 Palestinaca, uglavnom žena i djece.

- Mi smo i u Gazi, zajedno s partnerskom organizacijom IHH. Reagovali smo tako da smo samo nakon nekoliko dana dostavili prehrambene pakete u Gazu. Na tom području smo prisutni već 15, 20 godina. U kontinuitetu pomažemo palestinskom narodu i ovo nam nije prvi put. Ranije smo u Gazu uvezli pet sanitetskih vozila. U kontinuitetu pomažemo u pripremi obroka s obzirom na to da IHH tamo ima zaista izvrsnu infrastrukturu. Imali su svoje kuhinje koje su u ovom dešavanju malo narušene. Međutim, improvizovali su te kuhinje i trenutno hranimo pacijente u bolnicama širom Gaze, a dostavljamo i prehrambene pakete - izjavio je Vrbanjac.

Najavio je i ulazak konvoja u Gazu narednih dana.

- Uskoro ćemo da uvezemo i nekoliko kamiona pomoći iz Egipta. Ništa to ne bismo mogli da nema naših donatora, sugrađana, kako fizičkih tako i pravnih lica. Implementacija tog konvoja koji će ući u Gazu je u toku. Pet kamiona bi u petak trebalo krenuti iz Kaira u Gazu - istakao je Vrbanjac.

Naglasio je da su akcije koje su provedene za Tursku, Siriju i Gazu pokazale da narod Bosne i Hercegovine daje koliko može, nekada čak i više nego što može.

- Još jednom smo položili ispit humanosti. Vidimo da naši ljudi imaju taj osjećaj, znaju kada i na koji način treba pomoći. Svi znamo da je i nama trebala pomoć i da su i nama drugi pomagali. Želim da istaknem dobrotu našeg čovjeka. Samo su škole, preko "Merhameta" prikupile gotovo 300.000 KM. To su izdvojila djeca od svojih užina, džeparaca za narod Gaze. Pokazali su da je Bosna i Hercegovina zemlja velikog srca i dobrih ljudi - rekao je Vrbanjac.

Zahtjevi za liječenje

Prema njegovim riječima, unatoč velikom broju akcija van granica Bosne i Hercegovine, nisu izostale ni akcije za građane Bosne i Hercegovine.

- Svakodnevno pripremamo oko 8.000 obroka, nekada i više, s obzirom na to da imamo više od 46 kuhinja s njihovim punktovima širom Bosne i Hercegovine. Pomažemo koliko možemo i u drugim stvarima. Sada, posebno u zimskom periodu, ljudi imaju veliki problem s ogrjevom. On je zaista poskupio. Ljudi najviše traže ogrjev. Cijene su drastično otišle gore, imali smo velika poskupljenja, a plate i penzije to nisu pratile. Mi smo tu da pomognemo koliko možemo i da ublažimo tu situaciju. Očekujem da oni koji odlučuju o tome, zaustave rast cijena ogrjeva - pojasnio je Vrbanjac.

Dobijaju i zahtjeve za liječenje, kupovinu proteza i lijekova.

- Tu izlazimo u susret. Rado pomognemo u kupovini lijekova. Imamo zahtjeva za proteze. Zaista, jedna teška godina, ali nadamo se da će sljedeća donijeti dobro. Moramo pomoći ljudima i da se osamostale. Imamo neke projekte za narednu godinu gdje ćemo pokušati da educiramo ljude da sami sebi zarade, da budu samostalni, počnu neke male kućne biznise. Ono što se može raditi kod kuće - naveo je Vrbanjac.

Podsjetio je da je "Merhamet" 110 godina s bh. narodom.

- Merhamet je nastao 1913. godine, pred početak Prvog svjetskog rata. Bila je ogromna potreba i nastao je u Sarajevu da bi sačuvao dostojanstvo ljudi, da bi sklonio prosjačenje s ulica, i uspijevali su u tome. Razlika u posljednjih deset ili 15 godina i sada je što smo mi malo kanalisali i reorganizovali rad 'Merhameta'. Mogu reći da danas imamo veliki broj ljudi u potrebi, možda i veći broj nego prije deset godina. Imam osjećaj da se taj broj socijalno ugroženih povećava iz godine u godinu - rekao je Vrbanjac.