BIHAMK: Magla smanjuje vidljivost, pažnju obratite i na odrone

Prohodnost puteva u Bosni i Hercegovini je dobra i saobraća se po suhom ili vlažnom kolovozu. Magla smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, a posebno izdvajamo šire područje: Visokog, Tuzle, Gračanice, Travnika, Jajca i Sarajeva.

Zbog učestalih odrona izdvajamo puteve: Srbljani-Bosanska Krupa, Turbe-Karanovac, Sarajevo-Foča, Crna Rijeka-Jajce, Bugojno-Kupres i Novi Travnik-Bugojno.

Aktuelni su radovi na magistralnim putevima: Jablanica-Mostar (most Begića i Begovića), Čevljanovići-Nišići i Ključ-Sanski Most (na ulazu u Sanski Most, kod Vodenog parka). Na mjestima izvođenja radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Radovi na redovnom održavanju rasvjete u tunelu Čaklovići na magistralnom putu Tuzla-Kalesija izvode se u noćnim satima (23-05 sati) a za to vrijeme vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom. U danima praznika i vikenda neće biti radova.

Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.

Apelujemo na vozače da voze opreznije, da obavezno drže odstojanje između vozila i da na put ne kreću bez zimske opreme, navode iz BIHAMK-a.