Diplomatski izvor iz EU: Dodik je poprilično izoliran u svojim izjavama, njegov jedini prijatelj u EU je Orban

Iako Evropska unija još nije službeno reagirala na nedavne izjave predsjednika entiteta RS Milorada Dodika o proglašenju nezavisnosti entiteta, neslužbeno iz EU poručuju da su takve izjave izraz Dodikovog očaja koji je “prilično izoliran". Tako je rekao jedan diplomatski izvor iz EU, piše "Jutarnji list".

- EU snažno osuđuje svu secesionističku retoriku i to je jasno prenijela svim sagovornicima u Bosni i Hercegovini. Povremene najave Milorada Dodika realno ne zaslužuju niti komentar. On ima jednog jedinog prijatelja u Evropskoj uniji, a to je Viktor Orban. Dodik zna da su izjave o nezavisnosti RS besmislice jer bi takav entitet bio potpuno izoliran politički i ekonomski i samo bi donio nove patnje tamošnjem stanovništvu - rekao je ovaj diplomatski izvor Evropske unije.

Na pitanja zašto Eveopska unija nije do sada usvojila sankcije prema Dodiku, kaže:

- Dodik je već prilično izoliran i s ovakvim izjavama samo očajnički želi skrenuti pozornost na sebe i povećati svoju važnost.

Izjave Milorada Dodika su osudile i SAD. I EU i SAD ponavljaju punu podršku jedinstvu, teritorijalnoj cjelovitosti i suverenitetu BiH i upozoravaju na posljedice za sve one koji istu dovode u pitanje.