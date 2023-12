Posljednje pripreme za predstojeće praznike: Novogodišnja trpeza nikad skuplja, janjeće pečenje skuplje od 50 KM!

Razlog za to su potrošačke cijene koje praktično variraju na dnevnoj bazi.

Marin Bago iz Udruženja potrošača „Futura“ podsjeća da je, generalno, potrošačka korpa u bh. prosjeku 3.000 KM, a, prema podacima međunarodnih institucija, kako kaže, taj iznos za Mostar i Sarajevo doseže 3.700 KM!

- Dakle, 3.000 KM je neki prosjek, budući da nisu isti troškovi života u zavisnosti od mjesta prebivališta. Ono što je najtužnije jeste to da jednoj porodici samo za hranu treba oko 1.500 KM, a to je više od prosječne plaće. Jasno je onda da se mora raditi fiskalna reforma i jasno je da se mora raditi na smanjenju pojedinačnih iznosa iz potrošačke korpe. Bojim se da će građani BiH, ako se to ne uradi, tonuti dalje - kaže nam Bago.