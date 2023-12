Mijatović: Zbog ljubavi prema BiH kćerki mi prijete silovanjem

- Znate, kada prevarite Amerikance najgore što vam se može desiti je da vas stave na crnu listu. Ali kada prevarite Ruse, e onda vam se najgore stvari mogu desiti. Bojim se da će on u jednom trenutku biti primoran da napravi neki veći incident. Ne vjerujem da može doći do rata, to se sigurno neće desiti, ali ne isključujem moguće provokacije. Zato moramo biti mudri, Dodik bi najviše volio da neko iz FBiH bude prvi koji će napraviti incident – naveo je Mijatović.

Mijatović je istakao da u ovom trenutku ne vidi nijednu kompletnu ličnost koja bi kao lider mogla naslijediti Nermina Nikšića na čelu ove stranke, uključujući i sebe.

Veći četnik od Dodika

Kada su u pitanje optužbe da je saradnika BIA-e, za šta je direktno optužio zastupnik u Narodnoj skupštini RS Nebojša Vukanović, Mijatović je odgovorio na orginalan način.

- Šta drugo možete očekivati od osobe poput Vukanovića. On je dva puta veći četnik od Dodika, ali znate šta je jedina razlika – što je Dodik na vlasti, a on nije. To je jedino što njih boli, a vjerujete da njihovi stavovi nisu drugačiji. Za SDA sam bio sjajan kad sam dočekivao Bakira u Banjoj Luci jer su mislili da ću ja biti spona koja će SDP uvesti u koaliciju sa SDA. Kad su shvatili da od toga neće biti ništa postao sam im agent BIA-e. Ali meni svaki dan prijete silovanjem kćerke. Moja porodica je pod policijskom pratnjom kad idem u Srebrenicu. Ja svaki put strahujem kad idem u Sarajevu, dok te „velike patriote“ za to vrijeme mogu mirno da sjede u Banjoj Luci – kazao je Mijatović.

Mijatović je kazao i da je nova Vlada FBiH u Elektroprivredi BiH zatekla višemilionski kriminal.

- Eletkroprivreda je poslovala u minusu zbog njih. Našli su smo uistini šokantne primjere kriminalnih radnji i izvlačenja novca iz ove kompanje. Pripremamo desetine krivičnih prijava i siguran sam da će mnogi morati završiti u zatvoru – rekao je Mijatović u razgovoru za FGR Podcast.