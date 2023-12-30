Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BUDITE STRPLJIVI

Na graničnom prelazu Bosanska Kostajnica duge kolone na ulazu u BiH

U oba smjera je pojačan promet vozila na graničnim prelazima Bosanska Gradiška i Velika Kladuša

Velike gužve na granicama. BIHAMK

H. J. I.

30.12.2023

Pojačan je promet vozila u oba smjera na graničnim prelazima Bosanska Gradiška i Velika Kladuša, a na graničnom prelazu Bosanska Kostajnica duge su kolone na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Bosanska Dubica i Slavonski Brod duga su zadržavanja na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Napominje se da je situacija na svim graničnim prelazima izuzetno promjenjljiva.

Frekvencija saobraćaja je pojačana, a duge kolone vozila ovog popodneva formiraju se na prilazima Mostaru i Sarajevu, na širem području Doboja, kao i na putnom pravcu Vitez-Travnik. Apeluje se na vozače da voze opreznije i da izbjegavaju rizična preticanja. Napominje se da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno.

Zbog učestalih odrona kamenja na kolovoz izdvajaju se putevi Srbljani-Bosanska Krupa, Turbe-Karanovac, Sarajevo-Foča, Crna Rijeka-Jajce, Bugojno-Kupres i Novi Travnik-Bugojno.

Zbog aktuelnih radova izdvaja se magistralni put Ključ-Sanski Most (na ulazu u Sanski Most, kod Vodenog parka). Na mjestu izvođenja radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Radovi na redovnom održavanju rasvjete u tunelu Čaklovići (Tuzla-Kalesija) izvode se u noćnim satima (23-05 sati) a za to vrijeme vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom. U danima praznika i vikenda neće biti radova, saopćeno je iz BIHAMK-a.

# STANJE NA CESTAMA
# BIHAMK
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.