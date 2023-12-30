Na graničnom prelazu Bosanska Kostajnica duge kolone na ulazu u BiH

Pojačan je promet vozila u oba smjera na graničnim prelazima Bosanska Gradiška i Velika Kladuša, a na graničnom prelazu Bosanska Kostajnica duge su kolone na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Bosanska Dubica i Slavonski Brod duga su zadržavanja na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Napominje se da je situacija na svim graničnim prelazima izuzetno promjenjljiva.

Frekvencija saobraćaja je pojačana, a duge kolone vozila ovog popodneva formiraju se na prilazima Mostaru i Sarajevu, na širem području Doboja, kao i na putnom pravcu Vitez-Travnik. Apeluje se na vozače da voze opreznije i da izbjegavaju rizična preticanja. Napominje se da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno.

Zbog učestalih odrona kamenja na kolovoz izdvajaju se putevi Srbljani-Bosanska Krupa, Turbe-Karanovac, Sarajevo-Foča, Crna Rijeka-Jajce, Bugojno-Kupres i Novi Travnik-Bugojno.

Zbog aktuelnih radova izdvaja se magistralni put Ključ-Sanski Most (na ulazu u Sanski Most, kod Vodenog parka). Na mjestu izvođenja radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Radovi na redovnom održavanju rasvjete u tunelu Čaklovići (Tuzla-Kalesija) izvode se u noćnim satima (23-05 sati) a za to vrijeme vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom. U danima praznika i vikenda neće biti radova, saopćeno je iz BIHAMK-a.