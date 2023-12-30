Reporter "Avaza" na putu za selo Ljubetovo: Urušili se crijepovi kuća od siline zemljotresa, najmanje petero povrijeđeno

Snažan zemljotres pogodio je Bosnu i Hercegovinu, a mnogi su ostali zatečeni stvarnom jačinom tog potresa.

Prema informacijama EMSC-a, epicentar je bio 10 kilometara od Zenice, a jačina zemljotresa izmjerena je na 4.7 po Rihteru.

- Nakon zemljotresa koji je pogodio Bosnu i Hercegovinu, u kojoj je Zenica najviše pogođena padali su komadi fasade. Također, na magistralnom putu M-17 je nekoliko odrona palo na automobile, koji su bili u pokretu i put je blokiran. Mi sad idemo preko Tetova do sela Ljubetovo, kod Nemile. Tamo se navodno urušila kuća, idemo provjeriti tu informaciju. Iz Vranduka stižu informacija da su ljudi pobjegli iz kuća, da su uznemireni - kazao je Evelin Trako, novinar "Dnevnog avaza".



Portal "Avaza" je došao do informacije da se u selu Ljubetovo od siline zemljotresa urušilo nekoliko crijepova i potpornih zidova kuća.

Također, u tom selu je do sad najmanje pet povrijeđenih, prema informacijama s kojim raspolaže "Avaz".

