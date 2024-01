Forto: Svaki put kad Dodik potegne priču o otcjepljenju, određeni broj porodica pakuje kofere iz cijele BiH

U toku su konsultacije sa Vladom Federacije BiH i Elektroprivredom BiH. Bilo bi dobro da se taksa uplaćuje na jedinstveni račun BHRT-a, nadam se pozitivnom ishodu, rekao je za BHRT ministar saobraćaja i komunikacija BiH Edin Forto.

- Trenutno smo u fazi konsultacija. Jako je bitno dogovoriti osnovne parametre, da nešto što se dogovori bude u zakonu, da to ide u parlamentarnu proceduru... Neke od stvari koje se propituju je da li formula raspodjele prikupljene takse prava. Neke političke snage u BiH, kada je taj zakon donesen, možda se nisu slagale tada i odbijaju da ga implementiraju, pa je završilo na sudu. Zato je jako bitno da se u periodu konsultacija dogovorimo oko nečega što bi trebalo da prođe i da se implementira. Borim se da to sve radimo korak po korak, da to bude uspješno - rekao je Forto za emisiju BHT1 uživo.

Državni budžet

Kada je u pitanju Bužet Bosne i Hercegovine, Forto smatra da se treba povećati.

- Nadam se da će biti političke volje da se Budžet pojača, bar da se ispune obaveze prema zaposlenima u sistemu na državnom nivou, posebno u odbrani, graničnoj policiji... Nadam se da će biti političke volje i razuma da se taj budžet usvoji veći od postojećeg. U idealnom svijetu treba biti dogovor gdje rasti, investirati, posebno u sektoru odbrane, ali to je stvar političkog dogovora - kazao je Forto.

Forto ističe da se rješenje za Ustavni su BiH mora naći, da bi, kako kaže, država funkcionisala.

- To je jedan od 14 prioriteta. Mora doći do dogovora, ali ga ja ne mogu predvidjeti. Političkim dogovorom mora biti riješeno pitanje Ustavnog suda. Sud nam se prazni, moramo reagovati. Mislim da je od trenutka potpisa Dejtonskog sporazuma vrijeme za promjenu Ustava... Ne bi bili ni prva ni zadnja država koja je mijenjala ustav da bi se uključili u EU, to je normalan proces - naglašava Forto.

Izmjene Izbornog zakona

On smatra da se tehničke izmjene Izbornog zakona trebaju usvojiti, da su to stvari koje su se na terenu pokazale potrebnim.

- Nisam siguran da će proći Dom naroda, to je šteta... Za ove tehničke stvari ne znam zašto se raspravljamo - rekao je on, te dodao da je zadnji rok za usvajanje izmjena šest mjeseci prije samog datuma izbora.

Forto kaže da državna koalicija funkcioniše kao i prvi dan, da se okupljaju oko evropskog puta.

- Napravili smo iskorak u odnosu na najgori sastavVijeća ministara, ali može puno bolje... Postoji 1.450 zakona i startegija koje se moraju donijeti da bi se uskladili sa EU. Trenutno smo na četiri posto od toga - objasnio je Forto.