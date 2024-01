U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Poslije podne ili tokom noći kiša se očekuje u Hercegovini, zapadnim i djelimično centralnim područjima Bosne.

Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Tokom noći povremeno jaki udari vjetra u zapadnim područjima Bosne.

Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 16°C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 4, a dnevna oko 11 °C.