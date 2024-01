Dodik vrijeđao Marfija, pa nazvao Federaciju BiH "drugom državom"

Predsjednik RS Milorad Dodik rekao je da SAD "mora da prestane da se miješa u unutrašnje stvari jedne zemlje i omogući neutralan politički dogovor, jer ona nije zadužena, niti je po bilo čemu potrebna da se miješa u unutrašnje stvari BiH."

- I dalje mislim da su SAD važan faktor s kojim treba razgovarati i ubijeđen sam da će jednog dana oni razumijeti da takvi kao što je Majkl Marfi (Michael Murphy) samo urušavaju njihovu spospobnost da ovdje imaju otvoren dijalog - rekao je Dodik za Srnu povodom Marfijevih izjava da su SAD jasno dale do znanja da su spremne odgovoriti na antidejtonske i neustavne postupke domaćih aktera.

Dodik je rekao da "američki ambasador još jednom pokazuje da se neopravdano miješa u unutrašnje stvari suverene, kako on to voli da kaže, zemlje."

- Mislio sam da zatražim da ga proglase personom non grata, ali sam shvatio da on nije ambasador SAD u RS nego samo u FBiH, pa ne želim da se miješam u unutrašnje stvari druge zemlje. Šta će Federacija s njim uraditi, djeluje mi već poznato - rekao je predsjednik RS.

On je kazao da "američki ambasador u Sarajevu Marfi u svom posljednjem saopćenju kao nikada do sada ponižava samu Ameriku koja nikada nije prijetila nego je uvijek izvršavala nasilje."

"Izlizan karakter"

Dodik je rekao da je "očigledno riječ o njegovom izlizanom karakteru koji je usmjeren samo ka tome da se ponaša kao portparol muslimana u BiH i da je spreman da kroz izjave nahrani njihov ego i njihovu irealnu potrebu da dominiraju, pa i u RS."

- Ako smo jednom američkom ambasadoru pokazali da ne može da upravlja RS, onda to neće biti teško da dokažemo ni muslimanima u Sarajevu. Ako oni misle da nastave s takvim stvarima, RS ima svoje sasvim legitimno pravo da se brani od takvih psihopata koji pokušavaju da čak i legitimni izborni proces dovedu u sumnju samo da bi osnažili frustracije i laži koje opozicija u RS, prije svega Jelena Trivić, održava. To govori da je ona njihov favorit - istakao je Dodik.

U svakom slučaju, rekao je Dodik u izjavi za Srnu, izbori u RS su "održani u atmosferi koju su međunarodni posmatrači proglasili da je fer i korektna."

S druge strane, dodao je on, sve je bilo u njihovim rukama – "američko miješanje u izbore, podrška svom favoritu Jeleni Trivić, prebrojavanje glasova za predsjednika RS u FBiH, što je bilo ponižavajaću za RS."

- To je sve djelo kuhinje Marfija i njegovih poslušnika, ali džaba im sve, opet je pobijedio Milorad Dodik, SNSD i naši koalicioni partneri - istakao je Dodik.

Inače, rekao je on, "najveći muslimani u Sarajevu nemaju hrabrosti za rade to što rade da ne stoji Marfi iza njih, ali ih bez razloga ohrabruje, jer muslimani ništa neće dobiti s njima."

- SAD će veoma brzo napustiti BiH, a vjerovatno još prije će je napustiti sam Marfi. Već je poznato i nama da u američkim krugovima, pogotovo njegovi šefovi ne smatraju da je on dobro radio svoj posao. To nas je ohrabrilo da mislimo da smo mi u pravu, a ne on. Naravno da će on javno reći svašta, glumeći veliku facu i svemogućeg, ali sam on zna na koji način se tretira njegovo djelovanje koje je, prije svega, antiameričko. Mogu da razumijem frustracije čovjeka koji je došao s ambicijom da bude sve i svašta, mogu da razumijem da je on taj koji je mislio da će ovdje napraviti čudo. On i pravi čudo, ali totalno pogrešno i neodrživo - kazao je Dodik.

"Otrovne strelice"

On je rekao da samo prije nekoliko godina nije se moglo ni zamisliti da ćete nekom ambasadoru moći reći da je “šonjo ili psihopata ili nešto slično”.

- To ne spada u red uobičajenih diplomatskih vrijednosti, ali Marfi je sam izabrao, on sam govori o drugima tako da mora da prihvati da se i o njemu govori - dodao je Dodik.

Prema njegovim riječima, Marfi koji je se "sveo na ambasadora u FBiH, šaljući otrovne strelice prema Banjoj Luci, prema RS, najbolje potvrđuje šta znači promašaj u kadrovskom selektiranju."

- Imamo pravo da govorimo o čovjeku koji je u kontinuitetu pokazao da je srbomrzac, da je čovjek koji je niskog mentalnog i karakternog potencijala jer je njegova politika politika mržnje, politika osvete bez racionalnih mogućnosti. Inače, da je racionalan, ne bi dozvolio da ga Republika Srpska odbaci kao bilo kakvog mogućeg sagovornika. Umjesto da se upita zašto je to tako i da pokuša kroz dijalog, preko svojih šefova ili na neki drugi način da izmiri situaciju on ide u dalju eskalaciju. Samo ću reći: "Gospodine Marfi, spremni smo za tu vrstu eskalacije, a vi svoje prijetnje okačite mačku o rep" - poručio je predsjednik RS.