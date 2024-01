Dodik ljut jer Milatović neće u Banju Luku na obilježavanje neustavnog dana RS

Predsjednik Republike Srpske RS Milorad Dodik kazao je jučer “Vijestima” da su u Banju Luku, na obilježavanje 9. januara - Dana RS (neustavni dan RS op.a.) , pozvani “svi nosioci određenih funkcija u Crnoj Gori”, među kojima su predsjednici države i Skupštine Jakov Milatović i Andrija Mandić, kao i oni koji su prethodnih godina dobijali poziv istim povodom.

On nije mogao da precizira ko je sve dobio pozivnicu i da li je među njima i crnogorski premijer Milojko Spajić, rekavši da nije dio protokola koji šalje pozive.

"RS legalna i legitimna ustavna kategorija"

Dodik je naveo da ne zna ko će iz Crne Gore doći u Banju Luku 9. januara, ali poručuje da vjeruje da će to biti “oni koji uvažavaju Dejtonski sporazum i činjenicu da je RS legalna i legitimna ustavna kategorija u Bosni i Hercegovini”. Dodaje da će se s Mandićem čuti narednih dana, kad mu bude čestitao Božić, i da će ga tada upitati za dolazak.

- Poštujemo naše prijatelje koji će doći, poštujemo i one koji neće doći iz nekog razloga, ali nemamo razloga da poštujemo one koji negativno komentarišu - rekao je Dodik.

“Vijestima” iz Skupštine nisu odgovorili hoće li Mandić ići na obilježavanja dana RS, a iz Vlade je li Spajić dobio pozivnicu i ako jeste - hoće li u Banju Luku. Pozivnicu, kako je “Vijestima” rečeno iz Vlade, nisu dobili potpredsjednici Aleksa Bečić i Momo Koprivica.

Šef države Jakov Milatović rekao je u novogodišnjem intervjuu “Vijestima” da neće prisustvovati oblježavanju 9. januara, i da time pokazuje njegov odnos “prema cjelovitosti BiH, uvažavajući oba njena entiteta, i RS i Federaciju BiH”.

Dodik kaže da Milatoviću ne bi ni slali poziv da su znali da će imati “tako grub odgovor”, i poručuje da pozivnicu sigurno neće uputiti sljedeće godine.

"Poslao je jasnu poruku"

- Potpuno je nemušto da to pravda nekom borbom za cjelovitu Bosnu. Ako bi mogao da sagleda, onda bi vidio da je RS od Dejtona sastavni dio BiH, odnosno da čini 49 posto njene teritorije koja je legitimno priznata u Dejtonskom mirovnom sporazumu. Tako da ne znam ni što mu je bila potrebna ta opservacija. Ali, u svakom slučaju, poslao je jasnu poruku... Onaj ko poštuje nas, i mi ćemo ga poštovati, a onaj ko ne poštuje - nemamo ni mi nikakvih razloga - naglašava on, dodajući da Milatovićeve ocjene nisu “fer i korektne”, i da je crnogorski predsjednik mogao da kaže da neće da dođe u Banju Luku bez upuštanja u dijalog.

Predsjednik RS stoga najavljuje da bi Milatoviću potencijalno moglo biti onemogućeno da dođe u posjetu BiH.

- Sjećate se da je (bivši predsjednik Crne Gore) Milo Đukanović zatražio da dođe u BiH. Srpski član Predsjedništva BiH nije prihvatio njegov dolazak. To je otišlo na parlament RS, i izglasano je da on ne dolazi, tako da nije došao zvanično, a privatno može kad hoće. Pošto sadašnji predsjednik tvrdi da nešto zna o BiH, možda bi bilo dobro da ga upoznam kako to ide kroz ovu proceduru. Ali, nismo o tome odlučili. Samo to napominjem kao mogućnost - ističe Dodik.

9. januar dva puta osporen

Đukanović je trebalo da posjeti BiH u martu 2020, ali Dodik, tadašnji član Predsjedništva BiH, nije dao saglasnost na posjetu kao dvojica njegovih tadašnjih kolega iz tog tijela (Željko Komšić i Šefik Džaferović). On je, iskoristivši pravo predviđeno Ustavom BiH, eventualni dolazak Đukanovića proglasio destruktivnim po vitalne interese RS. To je prihvatila Skupština tog entiteta, pa je odluka o posjeti Đukanovića poništena.

RS obilježava 9. januar jer je tog dana 1992. u Sarajevu tadašnja Skupština srpskog naroda u BiH donijela “Deklaraciju o proglašenju Republike srpskog naroda Bosne i Hercegovine”.

Taj datum je osporen dva puta - u februaru 1992. Ustavni sud tadašnje Republike BiH poništio je deklaraciju i Ustav Srpske Republike BiH, dok je Ustavni sud BiH 2015. osporio 9. januar kao Dan RS i praznovanje tog datuma proglasio neustavnim, navodeći, između ostalog, da je taj datum diskriminišući po građane RS koji nisu pravoslavni hrišćani, jer se tog dana obilježava i slava RS - Sveti Stefan.