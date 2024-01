Kakvo nas vrijeme očekuje: Sutra najavljena velika promjena, gdje će padati snijeg

U Bosni i Hercegovini se sutra očekuje znatno hladnije i oblačno vrijeme uz snježne padavine i porast snježnog pokrivača u većini predjela.

Snijeg će biti jači na sjeveru i istoku u prvom dijelu dana, dok će popodne i uveće biti hladno uz slab snijeg, a do kraja dana visina snježnog pokrivača bit će između pet i 15 centimetara u nižim, dok će u brdsko-planinskim predjelima biti do 30 centimetara, najavljeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

- Na krajnjem jugu kiša u prvom dijelu dana, a popodne će biti uglavnom suvo i vjetrovito, uz jaku buru, saopćeno je hidrometeorološki zavoda. Vjetar će biti slab do umjeren, na jugu i planinama jak, sjeverni.

Minimalna temperatura vazduha od minus pet do minus jedan, na jugu do šest, dok će maksimalna temperatura vazduha biti od minus tri do nula, na jugu do osam stepeni Celzijusovih.

Prema kraju dana ili tokom noći očekuje se susnježica i snijeg.

Temperatura vazduha u 13 sati: Bjelašnica minus tri, Mrakovica minus jedan, Kneževo i Čemerno dva, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Prijedor, Han Pijesak i Ivan Sedlo tri, Banjaluka, Kalinovik i Ribnik četiri, Gacko, Sokolac, Srbac i Bugojno pet, Doboj, Srebrenica, Livno i Sarajevo šest, Bijeljina, Gradačac i Tuzla sedam, Višegrad, Rudo, Foča i Zenica osam, Široki Brijeg deset, Bileća 11, Trebinje 12, te Neum 13 stepeni Celzijusa - navodi se u saopćenju.