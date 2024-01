FHMZ: Danas oblačno sa snijegom

U Bosni se danas očekuje pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni povremeno sa slabim snijegom. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnja temperatura zraka od -8 do -2, na jugu do 4, a dnevna od -4 do 2, na jugu od 4 do 10 stepeni.

U Sarajevu oblačno vrijeme, povremeno sa slabim snijegom. Jutarnja temperatura oko -6, a dnevna oko -3 stepena.

Narednih dana sunčano

U srijedu u Hercegovini i na jugozapadu Bosne pretežno sunčano vrijeme. U ostatku zemlje umjereno do pretežno oblačno, uz djelimično razvedravanje tokom dana. Na krajnjem sjeverozapadu Bosne je povemeno moguće provijavanje slabog snijega. Vjetar slab, uglavnom, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od -10 do -4, na jugu do 2, a dnevna od -4 do 2, na jugu do 8 stepeni.

U četvrtak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -8 do -2, na jugu do 2, a dnevna od -2 do 4, na jugu do 10 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Opšta slika djelimično će se popraviti, osjetnije u drugom dijelu dana, ponajviše zbog prolaska pogoršanja i stabilnijeg vremena. Tegobe kod osjetljivih osoba trebale bi se postepeno umanjiti. Neophodno je posvetiti veću pažnju odijevanju i zaštiti od hladnoće, obzirom da su moguće i cjelodnevne negativne temperature, izraženije u Bosni, dok će u Hercegovini probleme uzrokovati povremeno jača bura. Hronični bolesnici trebali bi izbjegavati duže boravke na otvorenom.