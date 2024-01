Konaković za "Avaz": Reakcija na bilo kakve secesionističke odluke bila bi odlučnija nego ikad

Uprkos presudi Ustavnog suda BiH, reakcijama međunarodnih i domaćih institucija, ambasada, udruženja žrtava, danas će u Banjoj Luci biti organizirana centralna manifestacija povodom 9. januara, neustavnog dana RS. Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković kaže da daljnjim istrajavanjem na nepoštivanju propisa države u kojoj žive i koja ih plaća, političari iz bh. entiteta RS pokazuju da su najproblematičniji dio trenutne parlamentarne većine.



- Koncept trojke, u kojem smo interese države i svih ljudi u njoj stavili ispred dnevnog konflikta, potpuno je osvijetlio političku scenu i jasno definisao krivce. 9 januar je "rođendan" na koji će doći skroman broj ljudi, na kojem će bh. entitet RS pokazati sav svoj potencijal, vidjet ćete koji su to ljudi i države koji eventualno podržavaju takvu priču i to će biti najjasniji odgovor zašto je sve to, zapravo, besmisleno. S druge strane, ne čudim se što oni to rade, ali nisam ni od onih koji bi dolijevanjem ulja na vatru jačao njihove antagonističke poruke u kojima stalno, izazivajući konflikt, zapravo stavljaju paravan na ono što ne rade. A to su suštinske ekonomske reforme i svi drugi važni procesi – kaže Konaković za "Avaz".

Sigurnost i stabilnost

U isto vrijeme, svjesni opasnosti, predstavnici državne vlasti ne ignoriraju ono što se događa u RS.

- Ozbiljne smo radnje poduzeli kad je riječ o sigurnosti BiH, pogotovo na vanjskopolitičkoj sceni gdje je to moj posao. Razgovaram svakodnevno s ljudima koji su svjetski lideri, pa i ovim primjerom pokazujući ko su i kako su raspoređene političke sile u BiH. Dakle, nezakonito je, neustavno i naravno da tužilaštva i sudovi treba da rade svoj dio posla, ali sa previše konflikta s njima ne želim da im dajem prostor da se dnevnim polemikama skreće sa stvarnih problema – dodaje Konaković.

Dok se iz pojedinih političkih krugova, ali i dijelu javnosti, dovodi u pitanje spremnost međunarodne zajednice da spriječi veće probleme i zaštiti cjelovitost BiH, Konaković je uvjeren da ona nikad nije bila veća.

- Poruke koje mi vidimo o pitanju teritorijalnog integriteta, suvereniteta BiH i eventualne reakcije na bilo kakve secesionističke odluke jasnije su nego ikada. Dobro to znaju i u RS, dobro to zna cjelokupna bh. javnost, oni bi bili odlučniji nego ikad. U to vjerujem. Međutim, opekli smo se mi na toj međunarodnoj zajednici kada je trebalo da nas puste da barem kupimo sebi oružje da se branimo. Uzdaj se u se, kako ljudi kažu, ali nema dileme da bi, prije svega, SAD, NATO i druge snage koje su, zbog Dejtonskog mirovnog sporazuma, odgovorne za sigurnost i stabilnost, reagovale odlučnije nego ikad – ističe Konaković.

Za 22. januar najavljena je nova posjeta predsjednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen (Von der Leyen), koja bi u BiH trebala doputovati s premijerima Hrvatske i Nizozemske Andrejem Plenkovićem i Markom Ruteom. Program posjete bit će naknadno objavljen, ali je unaprijed jasno da će teme biti vezane za nastavak evropskog puta i pokušaj da do marta BiH ispuni dio postavljenih uvjeta.

Dobar znak iz Brisela

- To je još jedan dobar znak iz Brisela. Interes Brisela nikad nije bio veći i dolazak Ursule von der Lajen, a mislim da je ovo njena četvrta posjeta BiH, pokazuje da je u ovom procesu EU partner koji je “zagrijan” da se BiH nađe u toj velikoj evropskoj porodici – kaže Konaković.

Dodaje da je ova posjeta još jedan podsjetnik političarima u BiH da započeti posao privedu kraju.

- Nikad nije bilo izvjesnije ili lakše doći do konačnog cilja, a oni koji budu minirali evropski put BiH bit će sigurno označeni kao krivci. Evidentno je da ćemo otvoriti pregovore čak i ako ne ispunimo tih famoznih 14 prioriteta ili sve naše obaveze, da je fokus sada više na onih osam o kojima je razgovarano prilikom dodjeljivanja kandidatskog statusa i da su to oblasti u kojima se mogu napraviti iskoraci u kojima nema političke pozadine. Zakon o sprečavanju pranja novca, FRONTEX, reforma javne uprave, to su procesi koji nemaju te političke tenzije i mogu biti efikasno riješeni. Ubijeđen sam da bismo u tom slučaju zvanično počeli pregovore, što je historijski za BiH. Zaista bi bili, da ne upotrijebim neku grublju riječ, neodgovorni oni politički faktori koji bi propustili ili spriječili sve nas zajedno da iskoristimo priliku i onda bismo sve sile uložili da ih potpuno rasvijetlimo i da ih pokažemo onima koji za njih glasaju, šta zapravo ti ljudi rade s budućnošću cijele zemlje, ostankom mladih, perspektivama, stavljajući neke svoje lične interese u prvi plan – naglašava Konaković.

Na pitanje da li zaista postoji mogućnost da pregovori s EU budu započeti i bez ispunjenja svih uvjeta, Konaković odgovara potvrdno.

- Ubijeđen sam da će EU imati razumijevanja, kao što je Ukrajini i Moldaviji progledala kroz prste, jer nisu ni oni ispunili sve što se od njih očekuje i da će zbog evropske sigurnosne politike imati razumijevanja. Čini mi se da su malo spustili kriterije. Mislim da ćemo otvoriti pregovore i ako ne ispunimo tih 14 prioriteta – ističe ministar Elmedin Konaković.