Dodik za France Presse povodom neustavnog dana RS: Povući ćemo Srbe iz vojske, policije...

Srbi u Bosni i Hercegovini "mentalno su integrirani" sa Srbijom i podržali bi eventualnu nezavisnost Republike Srpske, rekao je njen predsjednik Milorad Dodik u razgovoru za agenciju France Presse.

- Mi ne želimo ostati ovdje - rekao je Dodik u razgovoru za francusku agenciju objavljenom na neustavni dan RS. Dodik u razgovoru ističe kako je više od 80 ovlasti RS prebačeno na centralnu vlast u Sarajevu i oni ih žele nazad.

France Presse piše kako se Dodik u posljednje vrijeme bavi pitanjem državne imovine poput nekretnina i šuma koje, po njegovu sudu, pripadaju entitetima te su pitanje "života i smrti". Bosanskohercegovački mediji tvrde, pak, da je njihov vlasnik država, piše francuska agencija.

To pitanje nije još nije zakonski riješeno, a visoki predstavnik međunarodne zajednice, s ovlastima donošenja ili ukidanja zakona, mogao bi biti taj koji će presuditi.

- Ako se to dogodi, idemo u Narodnu skupštinu RS i donijet ćemo odluku o nezavisnosti - upozorava Dodik.

- Povući ćemo Srbe iz vojske, policije, zajedničkih institucija. Preporučujem im da ne ulaze u tu priču - zaprijetio je.

Dodik tvrdi kako je cilj Zapada obesmisliti Republiku Srpsku i stvoriti centraliziranu Bosnu i Hercegovinu.

- Naš karakter ne dopušta da se to dogodi. Zato danas s ponosom slavimo 9. januar - rekao je.

"Narod će me podržati"

France Presse piše kako Dodik prijeti nezavisnosti RS od stupanja na vlast 2006. godine. On je siguran da to žele i tamošnji stanovnici, ali sjećanja na rat sprečavaju da se na to odvaže.

- No, u potpunosti sam siguran da ljudi shvataju šta se događa - kazao je Dodik.

- Kad bi se u odlučujućem trenutku ponudila platforma nezavisnosti, narod bi je podržao - dodao je.

Predsjednik RS rekao je da je stanovništvo tog entiteta "mentalno integrirano" sa Srbijom.

- Da, sada smo dio Bosne, no zato što nam je to obaveza. To nije nešto što želimo - rekao je čelnik entiteta s 1,2 miliona stanovnika.

Dejtonski sporazum bio je pogrešan u ideji da se okupe zaraćene strane kako bi se sačuvala "imaginarna" Bosna i Hercegovina, iako je to bio "izvrstan povijesni trenutak" za razgraničenje naroda i stvaranje "trajnog mira na Balkanu".

Prijetnje otcjepljenjem, retorika protiv centralne države i bliskost s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom učinili su Dodika nepoželjnim u zapadnim prijestolnicama. Predsjednik RS je pod američkim i britanskim sankcijama, ne libi se redovno vrijeđati američkog ambasadora te iskazuje "ponos" što se redovno viđa s "velikim liderom" Putinom, rekao je za agenciju France Presse.

SAD traže procesuiranje odgovornih za obilježavanje neustavnog dana RS

SAD očekuju istragu i kažnjavanje svih onih koji krše zakone BiH pa tako i presude Ustavnog suda BiH kojima je obilježavanje 9. januara kao dana Republike Srpske proglašeno neustavnim, objavila je Ambasada SAD u Sarajevu.

- Ustavni sud BiH je višestrukim presudama jasno istaknuo kako je proslava dana RS 9. januara neustavna. Nije u pitanju obilježavanje praznika, već odluka da se to učini 9. januara. Povezivanje obilježavanja s pravoslavnim vjerskim praznikom krši nekoliko odredbi Ustava BiH koje zabranjuju diskriminaciju. Ovo je pitanje zakona, a ne mišljenja - navodi ambasada u reakciji na društvenoj mreži X.

Američka ambasada podsjetila je kako je poštivanje odluka tijela vlasti na nivou BiH pa tako i Ustavnog suda obaveza oba entiteta koja proistječe iz Dejtonskog sporazuma. Pravosudnim tijelima u BiH uputilo je poziv da djeluju temeljem odredbi Kaznenog zakona koji nepoštovanje presuda Ustavnog suda definira kao kazneno djelo, za šta je propisana zatvorska kazna, a upozorilo je kako će SAD reagirati kada procijene da je to potrebno.

- Sjedinjene Države su djelovale kako bi se pozabavile ovakvim antidejtonskim akcijama u prošlosti i neće oklijevati to ponovo učiniti - stoji u izjavi objavljenoj dan nakon što su američki borbeni avioni F-16 nad zračnim prostorom BiH izvodili vojnu vježbu i nadlijetali Banju Luku dok je tamo trajala Dodikova akademija.