FHMZ: U većem dijelu zemlje sunčano, ponegdje moguća magla

U Hercegovini i na jugozapadu Bosne danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme. U ostatku zemlje umjereno do pretežno oblačno, uz djelimično razvedravanje tokom dana. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Na krajnjem sjeverozapadu Bosne je povremeno moguće provijavanje slabog snijega. Vjetar slab, uglavnom, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od -10 do -4, na jugu do 2, a najviša dnevna od -4 do 2, na jugu do 8 stepeni.

U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme. U kotlinskim dijelovima moguća je i niska oblačnost. Jutarnja temperatura oko -7, a najviša dnevna oko -1 stepen.

Narednih dana sunčano

U četvrtak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -8 do -2, na jugu do 2, a najviša dnevna od -3 do 3, na jugu do 10 stepeni.

U petak u Bosni pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano vrijeme. U nizinama Bosne povremeno je moguća slaba kiša ili susnježica, a u višim područjima slab snijeg. U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od -7 do -1, na jugu do 3, a najviša dnevna od -4 do 2, na jugu do 10 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike su relativno povoljne, uz stabilno vrijeme i ljepšu opštu sliku na jugu, pretežno zbog sunčanih intervala i nešto viših temperatura zraka. Oblačno vrijeme i povremene slabije padavine u Bosni, kao i niske temperature u cijeloj zemlji, izraženije tokom jutra, kod većine meteoropata uzrokovat će jače tegobe koje će sa blagim zatopljenjem, u nastavku dana, malo oslabiti. Preporučljivo je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima, reducirati boravak na otvorenom i provoditi mjere zaštite od hladnoće, naročito u unutrašnjosti, gdje se očekuju i cjelodnevne negativne temperature.