FHMZ: Danas sunčano, narednih dana snijeg

Pretežno sunčano vrijeme očekuje se danas u Hercegovini i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne će biti dosta niske naoblake koja će se smanjivati tokom dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -10 i -4 stepena, na jugu do 3 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -4 i 2 stepena, na jugu od 6 do 10 stepeni.

U Sarajevu niska naoblaka je izgledna u jutarnjim satima. Veći dio dana sunčanije. Najniža jutarnja temperatura zraka oko -7 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 0 stepeni.

Narednih dana snijeg

U petak očekuje se naoblačenje sa sjevera koje će u Bosni usloviti veoma slab snijeg. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -8 i -3°C, na jugu do 4 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -5 i -1 stepen, na jugu od 5 do 9 stepeni.

U subotu slab snijeg može padati u jutarnjim satima u centralnim i istočnim područjima Bosne. Zatim se očekuje postepeno razvedravanje. U Hercegovini sunčano. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjerasmjera. Krajem dana vjetar mijenja smjer na jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -10 i -4 stepena, na jugu do 1 stepen. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -4 i 1 stepen, na jugu do 8 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike dodatno će se poboljšati. Blago zatopljenje i sunčani intervali pozitivno će djelovati na većinu ljudi, stoga bi hronični bolesnici i meteoropate sredinom dana trebali osjetiti djelimično olakšanje. U Bosni će izraženija naoblaka usporiti porast temperatura prije podne, što će uzrokovati probleme osjetljivim osobama, na zapadu i u Hercegovini sunčanije, toplije i ugodnije većim dijelom dana. Preporučljivo je posvetiti više pažnje odijevanju tokom jutra i večeri, te se ne izlagati pretjeranim aktivnostima, naročito rizične grupe stanovništva poput astmatičara, srčanih bolesnika, trudnica, djece i starijih.