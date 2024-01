FHMZ: Danas oblačno, po kotlinama i uz riječne tokove moguća magla

U Bosni se danas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Prije podne širom Bosne se očekuje postepeno razvedravanje. U Hercegovini sunčano. Vjetar slab, prije podne istočnog i sjeveroistočnog smjera. U drugoj polovini dana vjetar mijenja smjer na jugo. Jutarnja temperatura zraka većinom između -8 i -3, na jugu do 2, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -2 i 4, na jugu do 10 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko -6, a najviša dnevna oko 1 stepen.

Narednih dana oblačno sa kišom

Sutra postepeno naoblačenje sa jugozapada. Pretežno oblačno se očekuje u Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne povečanje oblačnosti u drugoj polovini dana. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -9 i -4, na jugu do 2, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 1 i 6, na jugu do 8 stepeni.

U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme. U nizinama će padati kiša, a u višim područjima snijeg. Tokom noći na utorak u Bosni i u nizinama se očekuje snijeg. Vjetar slab, veći dio dana južnog smjera. U poslijepodnevnim i večernjim satima vjetar mijenja smjer na sjever i sjeveroistok. Jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 4, na jugu do 6, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 6, na jugu od 7 do 11 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka prognoza je povoljnija za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Jutarnji sati i dalje hladni, stoga bi osjetljive osobe trebale biti opreznije prilikom boravka na otvorenom. Blagi porast temperatura zraka pozitivno će djelovati na većinu ljudi, pa bi hronični bolesnici i meteoropate mogli osjetiti djelimično olakšanje, izraženije sredinom dana. Uz umjereni jugo, osjet hladnoće također bi se trebao umanjiti. Preporučljivo je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima i posvetiti više pažnje odijevanju, tokom jutra i večeri.