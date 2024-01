MUP RS upozorio građane: Ne otvarajte ove poruke na Viberu

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske upozorava građane da je primijećeno da je u okviru aplikacije "Viber" aktuelna phishing kampanja koja ima za cilj iskorištavanje broja telefona građana, kako bi se aplikacija "Viber" instalirala na drugim dodatnim uređajima, javlja Anadolu.

- Način na koji se phishing link širi je taj da građani u aplikaciji "Viber" prime poruku sa linkom https://www.viber.com/activate_secondary/ ili slično - navode iz MUP-a RS-a.

Ne otvarati poruku

Nakon otvaranja ovog linka, automatski se omogućava aktivacija "Vibera" na drugom uređaju, uz korištenje broja telefona žrtve. Poruka sa malicioznim linkom se najčešće dijeli u okviru "Viber" grupa, te može da bude poslana i od poznatog pošiljaoca čiji je broj telefona već kompromitovan.

Ukoliko građani prime poruku ovog sadržaja, iz MUP-a savjetuju da je ne otvaraju.

Građanima, da bi se zaštitili, savjetuju da ne otvaraju sumnjive linkove, te da prvo provjerite ko ih šalje i pokušaju ostvariti komunikaciju sa pošiljaocem na drugi način te se uvjere da je zaista imao namjeru da šalje link.

Kako provjeriti da li je broj kompromitovan

Za građane koji žele da provjere da li im je broj kompromitovan iz MUP-a navode da to mogu učiniti tako što je otvoriti "Viber" na mobilnom telefonu, izbrati opciju "More" (Još), zatim "Settings" (Podešavanja), pa "Account" (Nalog). Nakon toga potrebno je izabrati "Desktop and Tablets" (Desktop i tablet), da bi pristupili listi uređaja na kojima je aktivan "Viber" nalog registrovan sa tim brojem telefona.

Sa ponuđene liste potrebno je da izaberu uređaj koji žele da deaktiviraju i potvrde deaktivaciju kada se to zatraži.