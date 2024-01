Vapaj hrvatskih medija: Osvanule brojne velikosrpske mape, dio Dalmacije stavili pod Beograd!

"Ustani čiča Dražo...", pjevaju i pozivaju na osnivanje "Velike Srbije", citiraju Dodika.

Hrvatski mediji citiraju izjavu Milorada Dodika datu France Pressu da su “Srbi u Bosni i Hercegovini mentalno integrisani sa Srbijom” i da bi podržali eventualnu nezavisnost Republike.

- Mi ne želimo ostati ovdje - rekao je Dodik u razgovoru za francusku agenciju.

France Presse piše kako Dodik prijeti nezavisnošću RS od stupanja na vlast 2006. godine. On je siguran da to žele i tamošnji stanovnici, ali sjećanja na rat sprječavaju da se na to odvaže.

Hrvatski mediji danas pišu kako je zavladalo neviđeno ludilo na društvenim mrežama i kako se opet bude neke davno zakopane strasti i ideologije, poziva se na nove ratove...



Prijetnje odcjepljenjem, retorika protiv središnje države i bliskost s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom učinili su Dodika nepoželjnim u zapadnim prijestolnicama. Predsjednik RS je pod američkim i britanskim sankcijama, ne libi se redovno vrijeđati američkog ambasadora te iskazuje "ponos" što se redovito viđa s "velikim liderom" Putinom, piše France Presse.

