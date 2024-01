Tanović i Ibrahimović: SAFER baciti u kantu za smeće, ništa osim frazeologije i verbalizma

U posljednje vrijeme veliku pozornost javnosti, posebice sarajevske, izazvao je dokument nazvan SAFER.

Kako je zamišljeno, SAFER učenje trebalo bi biti dio strategije za reformu predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovnog sistema u Kantonu Sarajevo. Autori SAFER-a su trojica stranaca Kristofer Džouns (Christopher Jones), Ziaudin Sardar (Ziauddin) i Skot Džordan (Scott Jordan), inače članovi Centra za postnormalne i studije budućnosti iz Londona.

Javnost zbunjena

Javnost, nastavnici i roditelji zbunjeni. Kritike dijela akademske zajednice i struke zabrinjavajuće. Budućnost i kvaliteta obrazovanja upitni. SAFER učenje je, kako tvrde njegovi autori, u engleskom jeziku akronim za održivost, svjesnost, pismenost i budućnosti, etiku i otpornost.

Šta SAFER znači na našem jeziku i u našem obrazovanju i praksi govorili su u Rezimeu na FTV. Gosti emisije bili su Lamija Tanović, članica Evropske akademije nauka i umjetnosti i osnivačica Fondacije Obrazovanje u akciji i Namir Ibrahimović, član Centra za obrazovne inicijative Step by step.

Govoreći o tome šta je SAFER, Tanović je kazala da "ni nama koji smo godinama u obrazovanju nije jasno".

- Ja to zovem materijal ili tekst. Taj tekst kad sam ga prvi put pregledala, rekla sam car je go – ovdje nešto ne valja. Poslije toga kada sam listala, iščitala, na kraju me to podsjetilo na kinesku poslovicu – bolje je biti zdrav, pametan i lijep nego bolestan, glup i ružan. To je neko nešto napričao, neke želje o obrazovanju, nekakve rečenice koje su apsolutno besmislene sa nekim porukama koje možete prikačiti bilo kojem sistemu obrazovanja, a da ništa ne dobijete i da to ništa baš ne znači. Bilo ko da uzme taj tekst, ne znam šta može naći - pojasnila je ona.

Postnormalna vremena

Ibrahimović ističe da kada je prvi put otvorio dokument, mislio je da je neka greška, da su stavili neku verziju koje bila u izradi ili loše prevedena.

- Bilo mi je čudno da mi sad krećemo od pretpostavke da mi živimo u postnormalnim vremenima. Niti je ko kad koristio taj termin, niti smo se usaglasili. Nijednom obrazovnom sistemu na svijetu nije naum palo da polazi od termina postnormalna vremena i uzima ih kao osnovu da bi mijenjao obrazovni sistem - smatra on.

Kaže da ga je začudilo da je ministrica u svojim javnim nastupima kazala da je ovaj dokument napisan jasnim jezikom i da svi mogu da ga čitaju.

- Nema govora, on u sebi ne sadrži ništa što je vrijedno bilo kakvog razgovora. Ovaj dokument se mora odbaciti u najbližu kantu za smeće. To je ništa drugo osim materijal za smeće - kategoričan je on.

Gledala sam malo autore i ništa impresivno i vezano za pozitivne promjene za obrazovanje nisam našla, kaže Tanović.

- Imam neke sumnje, nešto tu nije sasvim jasno, prema njihovoj pripadnosti, gdje rade itd. Namir i ja smo radili jedan vrlo validan projekt TABLA koji je trajao tri godine. Nastavnici iz cijele BiH su učestvovali, univerzitetski eksperti razne vrste. Sveučilište u Mostaru je implementiralo 100 posto. Bihać, Tuzla, Zenica, Banja Luka djelimično. Sarajevo ništa. Oni misle da su najstariji, najbolji, naj, naj, naj. Jako su umišljeni oni koji rukovode tim aktivnostima i misle da svi znaju, i vrlo su na pogrešnom putu. Ništa se ne implementira, samo se reklamira i kad pogledate to je takva doza reklame, to je ipak za estradu. Nismo mi estrada - navela je ona.

Nema metodologije ni uputstava

U SAFER-u nema ni metodologije, ni uputstva, to je vrhunac frazeologije i verbalizma, dodala je Tanović.

Ibrahimović naglašava da SAFER nije nigdje primijenjen.

- Ne možete naći na Googleu. Vi dobijete nešto drugo. U dokumentu se ne objašnjava kako, otkud, zašto, do čega će dovesti, nema ni odnos prema postojećoj reformi koji vodi isto ministarstvo. Ta se reforma uopće ne spominje. Glavni problem, ovaj dokument rade tri istomišljenika, još uvijek se nisu dogovorili sami sa sobom šta im ovaj dokument znači – reforma, strateški dokument, pa su obrazovne politike - ocijenio je on.

Tanović je poručila da je krajnje vrijeme da ministrica Naida Hota-Muminović vrlo ozbiljno posmatra ovu situaciju.

- Ona bi trebala to hitno da povuče, da se ispriča da nije bila u toku, da možda nije dovoljno pažnje posvetila - kazala je Tanović.