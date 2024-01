Određen pritvor Kojiću, Maksiću, Ristić i Bošnjaku: Pronađeni im oružje i droga

Sud Bosne i Hercegovine je 13. januara 2024. donio rješenje u predmetu Aleksandar Kojić i dr. (S1 2 K 045894 23 Krn) kojim je osumnjičenima Aleksandru Kojiću, Marku Maksiću, Dragani Ristić i Rastku Bošnjaku, nakon lišenja slobode, određen pritvor koji, prema ovom rješenju, može trajati najduže mjesec, odnosno do 12. februara 2024. godine, ili do nove odluke Suda, zbog postojanja posebnih pritvorskih razloga propisanih članom 132. stav 1. tačka a), b) i c) ZKPBiH.

Osumnjičeni Aleksandar Kojić, Marko Maksić, Dragana Ristić i Rastko Bošnjak se terete za počinjenje krivičnog djela organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. i 3. KZBiH, u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH, a osumnjičeni Aleksandar Kojić i Marko Maksić i u vezi s krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav 2. i 3. KZBiH.

Podsjećamo, on su uhapšeni u Bijeljini, a prilikom pretresa otkriveno je i privremeno oduzeto gotovo kilogram opojne droge marihuana, 32 grama opojne droge kokain, dvije poluautomatske i dvije automatske puške, veća količina minsko-eksplozivnih sredstava, tri nagazne mine tzv. paštete, dva upaljača za nagazne mine, dva kabla za potezne mine, dvije table plastičnog eksploziva, dva štapina plastičnog eksploziva i dva pripadajuća upaljača za njihovo aktiviranje.