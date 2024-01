Dodik komentirao sastanak sa HDZ-om BiH i trojkom: Predloženo obavezno glasanje svih državljana BiH

Dodao je da su Elmedin Konaković i Nermin Nikšić korektno interpretirali rezultate dogovora.

- Žao mi je što je to procurilo u javnost. Јa sam kako je to uobičajeno sačinio pregled stavova i dostavio partnerima u FBiH. Nažalost, to je pojavilo kod njih u medijima i oni sad pokušavaju da to tematizuju ali kao što vidite, reakcije trojke su gotovo identične od svega toga što je rečeno.

To je bio jedan od produktivnijih sastanaka i sada je potrebno da se implementira ono što je dogovoreno - rekao je Dodik.