Dodik o izjavama poslodavaca: Oni koji misle da im je bolje u FBiH i time prijete, slobodno im je putovanje

Predsjednik RS Milorad Dodik kazao je da poslovanje u RS nije i neće biti ugroženo, komentarišući prijetnje poslodavaca da će prebaciti kompanije u FBiH zbog primjene odluke u najnižnoj plaći.

- Institucije uvažavaju zabrinutost dijela privrednika zbog primjene odluke o najnižoj plati i u narednim danima okupit ćemo predstavnike poslodavaca. Onima čije poslovanje ova odluka dovodi u pitanje bit će pružena pomoć. Dešavanja na globalnom planu utječu na sve ono što se dešava u Srpskoj, dijelimo njihovu zabrinutost, ali isto tako mora da postoji i svijest o važnosti očuvanja domaće radne snage. Ova odluka zadržat će naše radnike i omogućiti im dostojanstven život.

Svako mora imati uslove da ostvari pravičnu naknadu za svoj rad i to je nešto što ni u poslovnom sektoru ne smije biti ignorisano. RS će subvencionisati one čije poslovanje je ugroženo, a one koji pokušavaju da iskoriste ovakvu situaciju kako bi dodatno profitirali i izbjegli da korektno plate svoje radnike podsjećam da Srpska i dalje pruža najbolje uslove za poslovanje. Recimo samo i ovaj put da je električna energija u RS jeftinija nego u FBiH za 20 posto.

Dakle, cijena struje i dalje je na najnižem nivou, postoje brojne olakšice koje dajemo. Razgovarat ćemo s poslovnom zajednicom i naći rješenje. Razmotrit ćemo i nivo neoporezivog dohotka. Samo nemojte prijetiti. Želimo da naši privrednici uspješno posluju, ali to ne može ići preko leđa radnika i populističke izjave koje imaju prizvuk ucjene ne mogu pomoći nikome. Oni koji misle da im je bolje u FBiH i time prijete, slobodno im je putovanje, a mi im ni prijetnju time nećemo oprostiti - zaključio je.