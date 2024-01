Konaković o prvoj godini mandata: Mijenjamo neuređen sistem, nepravilnosti smo proslijedili Tužilaštvu BiH

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković organizirao je press konferenciju povodom godine od preuzimanja mandata.

- Uspjeli smo dobrim međuljudskim odnosima, ustvari, nadomjestiti nedostatak ljudi. Stanje je bilo zapušteno u Ministarstvu. Našli smo veliki broj nepravilnosti, neke smo proslijedili Tužilaštvu BiH. Imamo četiri sektora, od 1998. je tako koncipirano i ništa se nije mijenjalo. Sada smo pripremili sistematizaciju s devet sektora, očekujemo usvajanje - naglasio je Konaković.

Revizorski izvještaji

Kazao je da su zatekli nekoliko revizorskih izvještaja koji preciziraju šta bi se trebalo popraviti.

- Mi smo to ozbiljno shvatili i radimo na tome. Mijenjamo neuređeni sistem. Naša web stranica je nepregledna, radimo na izradi nove i modernije web stranice. Radimo i na stranici web ekonomije. To je važan dio našeg posla a nismo imali do sada priliku ga promovirati. BiH je bogatija za nekretninu u Podgorici. Na tragu smo rješenja da to uradimo i s našom misijom u Njujorku. Imamo obavezu da renoviramo zgrade u Beču i Budimpešti, i još neke - kazao je.

Naglasio je da su došli na neke adrese više puta.

- Imali smo 11 posjeta službenih ministara vanjskih poslova. Održali smo više od 130 sastanaka sa svjetskim zvaničnicima. Imamo jako dobru regionalnu saradnju, kada je naša strana u pitanju. Učestvovali smo na brojnim forumima u svijetu. Napokon smo dobili ukidanje viza za naše građane UAE, sa Sjevernom Irskom smo zatražili ukidanje. Ne vidim liberalizaciju s Velikom Britanijom jer je njihov stav takav, nema veze s našim odnosima. Pasoš BiH je vrijedniji za nekoliko procenata - mišljenja je Konaković.

Nije koristio VIP

Podsjeća da su Danska i Belgija odlučile opet otvoriti ambasade u BiH i da će se to uskoro desiti.

- Ponosan sam na našu akciju u Gazi i evakuaciju građana. Uspjeli smo ono što velike svjetske sile nisu, evakuirali smo 43 lica, a čekaju još četiri osobe koje imaju odobrenje izraelske strane. Ima još sedam osoba koje nemaju to odobrenje. Radi se na evakuaciji četiriju porodica iz Sudana, riječ je o 32 osobe državljana BiH i srodnika. U Grčkoj imamo prestrašan slučaj. Presuđen je na dugu kaznu zatvora državljanin BiH. Pružili smo pravnu i svaku drugu pomoć svakom Bosancu i Hercegovcu - rekao je.

Dodao je da nikad nije koristio VIP na aerodromima i da su uštedjeli na toj stavci.

- Imam biznis karticu na kojoj su mi rekli da nema limita. Ja ih ne trošim. To mi nije trebalo. Ali mi polažemo račun ljudima koji su nas birali. Nisam dobio pismo od Željke Cvijanović, već šef kabineta. Dobit će odgovor od mog šefa kabineta. Pridružujemo se izjavama EU i to je čisto i zakonito - zaključio je.