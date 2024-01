Konaković: Nema nijedna poruka da je Komšić poslao da se pomogne BiH da otvori pregovore

Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković održao je konferenciju za medije nakon što je pomjeren sastanak s ministrom vanjskih poslova Mađarske Peterom Sijartom.

On je komentarisao aktuelna politička dešavanja i kazao je da ga nisu iznenadili otkazi SDA i DF-a o izmjenama Ustava BiH.

- Povukao sam paralelu, kada smo mi kao stranka dobili poziv za Neum, procijenili smo da je to politička šteta. Mogli smo ostati kući, puno lakše je bilo. Mi smo odlučili da odemo naći neka rješenja i čak trpimo političku štetu. Njima su na prvom mjestu njihove stranke i gledaju kroz prizmu izbora, njima su bitni sitnošićarski stranački interesi – rekao je.

Dodao je da svaka od strana traži nešto, a da trojka insistira na brisanju etničkog prefiksa i traži bolje pozicioniranje građanskog u odnosu na etničko.

- Iako bih volio, nemoguće je da se probudimo u građanski uređenoj državi. Ne pristajemo da bude ultimativno etničko rješenje i tražimo bolji omjer – kazao je.

Ustavni sud - garant opstanka BiH

Podsjetio je da su u Neumu bili blizu dogovora, ali da nije bilo slaganja oko jezičke terminologije i da to nije bilo dorečeno.

Poručio je da je Ustavni sud garant opstanka BiH, dok Milorad Dodik priča svakodnevno o secesiji.

- Zna on da je to institucija koja spašava u pravnom smislu bilo kakav pokušaj i vodi ga u potpunu administrativnu i svaku drugu izolaciju. O dugoročnim rješenjima jesmo spremni razgovarati – istakao je.

Smatra da ljudi koji su članovi političkih partija ne bi trebali biti u Ustavnom sudu. Za Vukoju je kazao da je riječ o osobi koja je dva puta birana na pozicije u Predstavničkom i Domu naroda, a sekretari ne smiju biti bliski političkim partijama.

- Dva put su ga birali SDA, DF i druge stranke upravo na tu poziciju kojom su potvrdili da nema političku pripadnost, povezanost možda ima. Sama SDA i DF su to potvrdili dizanjem ruke za njega dva puta – istakao je.

Osvrnuo se i na odnose s Mađarskom, gdje je kazao da je njihova podrška BiH iskrena te da je njihov šef diplomatije Peter Sijarto snažni zagovornik integracije BiH u EU.

- Stalno upozoravam mađarske vlasti na potpuno poštivanje Ustava BiH i za sada mi se čini, bez obzira što je Dodik entitetski predsjednik, da Mađarska drži i suštinski i protokolarno respekt Bosne i Hercegovine - kazao je.

Nakon toga se osvrnuo i na izjavu Željka Komšića.

- Ja sam govorio šta su mi svjedoci tog sastanka rekli, šokiran sam da se on čudi što sam ja prenio ono što on pokazuje da misli. Da li postoji neko od vaših medija, iko kome je Željko Komšić poslao poruku da apeluje na otvaranje pregovora sa EU. Nema nijedna Viber poruka da je član Predsjedništva, da ne kažem sjeo, njemu je to mrsko putovati, hodati i raditi, da je poslao poruku: pomozite da Bosna i Hercegovina otvori pregovore – rekao je.

Sastanak u Briselu

Dodao je da je iznenađen da se Komšić pravda za nešto što demonstrira da misli.

- On je na sastanku u Briselu u decembru imao tu retoriku, govorio je: sačekajte da oni sve to ispune. On to gleda stranački, on ne gleda to kao budućnost opstanka djece u Bosni i Hercegovini - kazao je Konaković.

On misli da se time jača pozicija trojke, to su razlike. Komšić nije rekao nijedno slovo afirmativno o otvaranju pregovora.

- Da vam ne pričam u Njujorku šta je radio, a šta je trebao raditi. Dogovorio dvije bilaterale pa mu se poklopili termini za 10 dana. Umjesto Šolcu otišao kod Južnokorejca - kazao je Konaković.