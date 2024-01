Magazinović: Otvaranje pregovora u značajnoj mjeri bi relaksiralo odnose unutar BiH

Šef Kluba SDP-a BiH u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Saša Magazinović izjavio je danas za Fenu da priželjkuje da BiH u martu dobije datum pregovora o priključenju Evropskoj uniji, ali da li ćemo ga dobiti je "politička odluka" koja treba biti donesena od zemalja članica EU.



- Kad kažem "politička odluka", to znači da bez obzira na to koliko domaće zadaće urade naše vlasti može se desiti da ta odluka ne bude pozitivna, kao što se može desiti da bude pozitivna, iako nije urađeno sve što je od nas traženo - kaže Magazinović.

Ozbiljan korak

Teza koju on zastupa je da BiH mora uraditi sve od sebe, kako ne bismo pružili alibi onima koji su eventualno protiv proširenja EU, da im to bude razlog.

- Zbog toga se zalažem za što veći broj usvojenih zakona i odluka koje od nas zahtijeva Evropska unija, kako bismo bili kredibilni u onome što tražimo, a to je otvaranje pregovora, i kako bi svi oni koji nas podržavaju na tom putu i lobiraju za nas, imali kredibilitet da to nastave raditi - rekao je on.

Početak pregovora je, zapravo, prvi ozbiljan korak i najveći za nas u ovom trenutku ka članstvu u Evropskoj uniji.

- To je, zapravo, početak prilagođavanja naše legislative evropskoj, odnosno to je početak puta BiH u kojem na svakom sljedećem koraku BiH treba više ličiti na zemlje Evropske unije nego što je to danas. To praktično znači da bi se u svim oblastima života, zakonski i podzakonski akti mijenjali na način da u BiH bude mnogo više evropskih navika, a što manje dosadašnjih balkanskih - naveo je.

Evropske integracije

Magazinović se zalaže za to da opozicija ravnopravno s vlastima učestvuje u procesu evropskih integracija.

- To mora biti mjesto susreta i zajedničkog rada, mjesto gdje se ostavljaju po strani sve dnevne političke razlike koje postoje - kaže Magazinović.

Smatra da bi otvaranje pregovora u značajnoj mjeri relaksiralo odnose unutar BiH, "a da li bi se neki uplašili tog koraka ka Evropi, ja sam siguran da bi".

- Uvjeren sam da od 100 posto političara koji javno podržavaju proces evropskih integracija, zabrinjavajuće veliki procent čini sve da se taj proces ne desi - zaključio je Magazinović u razgovoru za Fenu.