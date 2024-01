Dodik: Još samo jedan segment dogovora iz Laktaša treba da se definiše

Predsjednik RS i lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je uvjeren da je nedavni sastanak u Laktašima predstavnika stranaka koje čine vlast na BiH nivou trasirao priču o Izbornom zakonu BiH, ističući da bi bilo najbolje da je održi dogovor sa tog sastanka.

- U svim zemljama svijeta sasvim je normalno da se različiti politički faktori, politički subjekti, prije svega partije, dogovaraju o izbornim uslovima i pravilima i da to ne može da bude stvar nikakvog pojedinca, bez obzira ima li podršku međunarodnog faktora ili nema.

Održati taj dogovor

U ovom slučaju čak i nema. Tako da bi najbolje bilo da se održi taj dogovor - rekao je Dodik u Beogradu.

On je tokom obraćanja novinarima istakao da je "SNSD spreman da učestvuje u tom dogovoru, navodeći da je ostao da se definiše samo jedan segment razgovora u Laktašima, a to je definisanje odnosa izbora članova Predsjedništva BiH između Bošnjaka i Hrvata".



- To je nešto što nas ne zanima, imajući u vidu da smo mi ostali principijelni tome da RS bira svog člana Predsjedništva i da Federacija BiH ima pravo da bira ona ostala dva, i da se oni dogovore o tim uslovima. Zato mi nismo to ni finalizirali na tom prethodnom sastanku jer smo smatrali da je to stvar upravo Bošnjaka i Hrvata - kazao je Dodik.

"Dozvolili su sebi da podliježu pritiscima"

Dodao je da su predstavnici Bošnjaka i Hrvata tada optimistično davali uvjerenje da imaju dogovor o tom pitanju.

- Sada vidimo da je to nešto problematično. Kad god pričamo o tim važnim pitanjima u BiH uvijek mi je na umu ona "kada uđete u Bosnu prestaje logika". Prema tome, dogovorili se ili ne dogovorili, sve zavisi od toga kada se Bošnjaci vrate u Sarajevo kako će oni reagovati.

Ja njih razumijem, dozvolili su sebi da podliježu pritiscima koji vrše strane diplomatske službe i, naravno, jedno sarajevsko mnjenje koje je apsolutno retrogradno, depresivno, raspiruje neka velika očekivanja za njihova prava, ne uvažava druge. U tom ambijentu u Sarajevu ne možete nikada reći da je nešto što je dogovoreno održivo - rekao je Dodik.