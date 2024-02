Dodik vrijeđanjem Obrajana želi da umanji poruke SAD-a i podršku BiH

Predsjednik RS Milorad Dodik održao je konfernciju za medije na kojoj je najavio sjednicu GO SNSD-a u subotu i osvrnuo se na izjave pomoćnika SAD-a za Evropu i Euroaziju Džejmsa Obrajana (James O'Brien).

- Sjednica GO SNSD-a će se održati sutra u Srpcu, gdje trebamo izabrati potpredsjednika, Predsjedništvo, Ekonomski savjet i ostalo - kazao je Dodik.

Dodik je ponovo bošnjačke političke predstavnike u BiH nazvao “muslimanima”.

- SNSD nastavlja da jača svoje kapacitete. SNSD je na braniku odbrane koji je veoma složen, pa i danas kada je Obrajan iznosio neistine. Potvrdio je svoje podaništvo “muslimanima” u BiH. Ono što je on iznio danas smo mogli slušati od muslimanskih predstavnika u BiH - kazao je Dodik.

"Obrajan nije tumač Dejtona"

Obrajana smatra nekim ko se lažno predstavlja i tvrdi da on "nije tumač Dejtona".

- On je u Dejtonu bio zadužen da piše ono što neko govori. Nije mogao da utiče na bilo šta. Bio je tu da prati ili zapiše što je neko dogovorio. On nije tumač Dejtona, on se lažno predstavlja kao neko ko je moćan i drži predavanje ovdje po SAD.

Došao je u BiH da otvori novo žarište i unese novu nestabilnost. Mnogo netačnog i lažnog je u onome što je danas rekao. Jedno govori na zvaničnim sastancima, sasvim drugo pred medijima. Moguće je da je tačno da je on nešto pisao tamo oko Dejtonskog sporazuma, ali nije zadužen da tumači Dejtonski sporazum - kazao je Dodik i dodao:

- Dejtonski sporazum kada je potpisan i dat narodima, rečeno je da su FBiH i RS jedine koje mogu da tumače i mijenjaju taj sporazum. Nigdje ne piše da je to Obrajan. I ne može da nam drži predavanja o tome šta se dešava.

Prijetnje otcejpljenjem

Navode Obrajana o državnoj imovini Dodik je odbacio.

- Odbacujemo kao neistinu, ne postoji državna imovina. Ovo što on govori je potpuno izmišljeno. Pokušava ostvariti ono što je ranije obećao muslimanima. Došao je da unese nemir i nove političke slutnje. Došao je da kritikuje dogovor iz Laktaša. Ne postoji državna imovina BiH, nigdje ne postoji. Lažno se pozivaju na sporazum o sukcesiji.

BiH je imala pravo na neku imovinu, ali to ne može mijenjati Ustav. To je krivično djelo, ako neko potpiše takav Ustav. Lažno nam pokušavaju proturiti priču kao da je sporazum o sukcesiji činjenica da imovina pripada državi. To nije tačno - rekao je Dodik.

Amerikance je optužio da vode "hibridni rat protiv RS", a nakon toga je ponovo zaprijetio otcjepljenjem.

- Amerikanci ovdje vode hibridni rat protiv Republike Srpske. Ako je iko srušio Dejtonski sporazum do sada, to su SAD. Oni prave brljotinu od Dejtonskog sporazuma i BiH koju mi nećemo.

Republika Srpska nema namjeru da ostane u neustavnoj BiH i nećemo odustati od svojih prava. On se pojavio sad da govori nešto o Dejtonskom sporazumu, gdje si bio 30 godina - rekao je.

"Obrajan nezadovoljan Marfijem"

Također, Dodik je kazao da je nedavno bio u Briselu i da su mu neki zvaničnici rekli da "Obrajan nije zadovoljan radom ambasadora Majkla Marfija (Michael Murphy)".

- U Briselu su mi rekli da je Obrajan nezadovoljan onim što ovdje radi Marfi, a on onda dođe ovdje i govori da je najbolji ambasador.

Termin državna imovina ne postoji, to je izmišljen termin. To je laž. Ne postoji. Istog trenutka ako neko potegne za imovinom, u RS će se sastati Narodna skupština i donijeti odluku o svom statusu. Nećete nam oteti imovinu

Ako se nametne Izborni zakon, mi ćemo nametnuti svoj izborni zakon. Šta god se nametne silom, mi ćemo dati svoj odgovor na to - poručio je Dodik.