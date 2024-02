Mioković pitao Dodika: Milorade, šta si i gdje si bio kada je O’Brajan "piskarao" u Dejtonu?

Govor pomoćnika državnog sekretara SAD za evropska i euroazijska pitanja Džejmsa Obrajana (James O'Brien) na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu izazvao je brojne reakcije, a naročito od strane predsjednika RS Milorada Dodika.

- Ne postoji državna imovina i Obrajan je govorio izmišljene stvari. O'Brajan se nigdje ne spominje. Njegova današnja uloga je da unosi nemir. Ono što je on danas (op.a. jučer) saopćio slušamo mjesecima od bošnjačkih političara. Pored Ukrajine, Gaze i Јemena kao aktuelnih tema svjetske politike, O'Brajan je našao za shodno da dođe u BiH i remeti odnose. Mi smo samo za ustavnu BiH i to nema nikakve veze sa secesionističkom politikom, kako to želi da predstavi O'Brajn. RS nije u finansijskoj krizi kako Obrajan to hoće da pokaže. SAD ovdje prave najveću brljotinu i hoće da naprave unitarnu BiH koju mi nećemo. RS nema namjeru da ostane u antiustavnoj BiH u kojoj se krše njena prava. Termin državna imovina je izmišljen termin, to su izmislili muslimani. Ukoliko neko potegne pitanje naše imovine, sastat će se Narodna skupština i raspravljat će o tom statusu - rekao je Dodik.

Dodao je da "ako nema teritorije RS, onda nema ni Srba".

- Јa neću dozvoliti da se ovaj grad i RS iseli, borit ćemo se. Amerika ima atomsku bombu, mi imamo ljude - kazao je Dodik.