Dok BiH trese stambena kriza, sve se svodi na famozne subvencije: Forsiraju se privatni investitori, o javnim stanovima za najam ni riječi

Nije precizirao je li riječ o javnim stanovima u dugoročnom najmu ili onima za najam s mogućnošću otkupa, ali brojni različiti stambeni modeli postoje u većini evropskih zemalja, koji su i određeno rješenje za nekontrolirani rast cijena, no ne i u BiH.

Druge kategorije, poput, naprimjer, samohranih roditelja su isključene iz te priče, a kako uostalom funkcioniraju ti procesi, pokazalo se nedavno u Sarajevu, gdje su mladi, nezadovoljni iznosom subvencija, izašli na ulice. U Mostaru će, naprimjer, mladi ove godine prvi put imati pravo na subvencije, i to s gradskog nivoa vlasti, a kantonalne, prema posljednjim informacijama, pripremaju, također prvi put, takvu odluku.

I dok se cijene na tržištu nekretnina u BiH ne smiruju, već, naprotiv, pogotovo u gradovima gdje je potražnja znatno veća od ponude, samo „bujaju“, dotle se stambena politika svela na subvencioniranje, i to mladima koji kupuju svoje prve nekretnine.

Uz brojne krize, u BiH je prisutna i ona stambena, jer zbog prenapuhanih cijena nekretnina do stana mogu doći samo oni s dubokim džepovima.

- Da se razumijemo, taj projekt, odnosno takva iskustva ima cijela Evropa, ali i nije to baš jednostavno. To bi trebalo osmisliti u principu da država investira i da, na neki način, povoljno da na otplatu, po kriterijima, izabranim korisnicima koji će to vremenom otkupiti. Jer nije država, da tako kažem, predodređena da bude vlasnik stanova u kojima će ljudi živjeti - kazao nam je Osmanbegović.

Intenzivirati investicije

Kao brža intervencija koja bi se trebala desiti jeste intenziviranje investicija po gradovima, u smislu da administracija olakša investitorima, naravno, u granicama razumnog i u granicama razvojnih i prostornih planova da se intenzivira gradnja i time pojača ponuda, naveo je Osmanbegović.

- Na taj način bi se i reguliralo tržište, u smislu prestanka divljanja cijena, pa čak i smanjenja cijena - podvukao je on.